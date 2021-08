Barbie Vélez se encuentra en uno de los momentos más importantes de su vida a nivel personal. Mientras disfruta de los días previos a su casamiento, la joven comparte a diario impactantes sesiones de fotos, y esta vez deslumbró a sus seguidores con un look veraniego y urbano.

Barbie Vélez Instagram | Instagram

El fin de semana pasado, la modelo sorprendió en su cuenta de Instagram cuando subió las postales de lo que fue el divertido festejo que le prepararon sus amigas por su despedida de soltera. Entre copas de alcohol, fuegos artificiales y una limosina, pasó una noche para el recuerdo, y no se olvidó de compartirlo con sus fanáticos.

Últimamente, la hija de Nazarena Vélez se mostró muy activa en las redes, sobre todo con los adelantos y la cuenta regresiva para su casamiento, en el que se unirá con Lucas Rodríguez, el hijo de la pareja de su madre, que falleció hace ya 7 años.

La modelo compartió un momento especial en sus redes sociales Internet

Sin embargo, todavía se guarda un lugar para deslumbrar con llamativas sesiones de fotos, y esta vez desafió al frío con un moderno traje de baño.

Sentada sobre un skate, Barbie Vélez posó con un jean con roturas y una impactante bikini invertida color naranja. Para completar el look, eligió un cinturón rojo pasión para la parte de abajo, y una colorida vincha que usó en su cabeza.

// Instagram: @barbiepuchetta

Fiel a su estilo urbano, la modelo lució un look fresco y juvenil, tal como es ella, y se llevó cientos de piropos de sus seguidores. “No puedo creer que tengas esa cara”, le escribió un usuario, enamorado por completo de la joven. “Ay Barbie no puedo creer lo hermosa que sos”, fue otro de los comentarios que le dejaron.

Además de remarcar su impecable look, sus fanáticos también la halagaron por su cautivadora forma de ser, la misma que conquistó a Lucas Rodríguez. “Imposible amarte más! Lo das todo!”, le confesó un seguidor.