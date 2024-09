El problema de salud de Barbie Vélez que generó preocupación: “No me acuerdo cómo era respirar”

Barbie Vélez es una actriz e influencer, hija de la famosa Nazarena Vélez, que tiene gran presencia en las redes sociales, donde cuenta su rutina, trabajos y en especial su experiencia en la maternidad desde que llegó al mundo hace más de un año Salvador, su hijo junto a su esposo Lucas Rodríguez.

La famosa relata las diferentes vivencias y cómo es su día a día es por eso que tiene una interacción constante con sus millones de seguidores. La hija de Nazarena Vélez no tiene problemas en revelar sus preocupaciones en cuanto a la maternidad o los desafíos nuevos que atraviesa como es el caso de su nuevo trabajo.

Barbie Vélez

Barbie Vélez reveló hace unos días que se suma al streaming del nuevo reality de El Trece que va a conducir Alejandro Fantino. “FELIZ de contarles esto que me tiene súper contenta. Voy a estar conduciendo el streaming de Amor o Dinero junto a estos compañeros. Todos los días por las cuentas digitales. No entienden la felicidad y ansiedad que manejo. Los esperamos a todos del otro lado, ya les contaré día y horario exacto. Gracias”, escribió hace unos días.

El drama de salud de Barbie Vélez

Ahora, la famosa se mostró preocupada por su salud debido a que constantemente se siente mal y eso puede perjudicar su nuevo trabajo. “Acá estoy con esta voz. Yo realmente, creo que este año, sin exagerar, no pasaron dos semanas consecutivas en las que no me haya engripado. No sé si esta vez será congestión de la primavera”, comentó Barbie Vélez.

Luego relató que le pasa y cómo se siente de salud: “Es como una alergia. Ya no entiendo realmente. Lo único que sé es que todo el año estuve así. O sea, no me acuerdo cómo era respirar”.

La hija de Nazarena Vélez se mostró feliz por este nuevo proyecto, pero un poco preocupada por el constante estado gripal que maneja y podría perjudicarle en su trabajo.