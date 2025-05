La reacción de Barbie Vélez a la incómoda pregunta de Mauro Szeta sobre Fede Bal: “Vos que sufriste violencia de género...”

Barbie Vélez visitó el programa Lape Club Social para hablar de su presente tanto personal como profesional. Actualmente, se encuentra protagonizando la obra Suspendan la boda junto a su madre, Nazarena Vélez, disfrutando de una etapa estable y enfocada en el teatro. Sin embargo, durante la entrevista, fue sorprendida por una pregunta muy delicada de Mauro Szeta.

Aparecieron detalles secretos de la violenta pelea entre Fede Bal y Barbie Vélez

El periodista le consultó cómo se siente hoy, a nueve años de haber denunciado a Fede Bal por violencia de género, reviviendo un episodio mediático que marcó su vida. Cabe recordar que en 2016, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal también la denunció por violencia física y daños materiales, en medio de un escándalo que incluyó infidelidades, ya que Fede fue acusado de haber engañado a Barbie con Laurita Fernández.

Al año siguiente, la Justicia decidió sobreseer tanto a Barbie Vélez como a Fede Bal de los cargos que se les habían imputado, cerrando así el conflicto judicial. Durante su reciente visita al programa, Barbie abordó el tema con seriedad y mesura, eligiendo no profundizar en lo que fue su dolorosa y mediática ruptura con el actor. En reiteradas ocasiones, la modelo se mostró incómoda y hasta escandalizada cuando le preguntaban por ese episodio, ya que le resultaba muy difícil hablar públicamente de una etapa tan traumática de su vida.

El incómodo momento que vivió Barbie Vélez en vivo

Mauro Szeta no dudó en ir al hueso y le planteó a Barbie Vélez una serie de preguntas directas: “¿Estás conectada con los casos de violencia de género que mostramos a diario? ¿Wanda, China y Mauro que están más banalizados? Vos fuiste noticia porque sufriste violencia. ¿Esto en tu cabeza se limpia? ¿La cosa pasa? ¿Hubieras mediatizado más, menos?”.

Visiblemente incómoda por la situación, la actriz respondió con cautela: “Es un tema que respeto demasiado, con todo lo que vemos y con todo lo que pasa. Es un tema que pasó hace mucho tiempo. Hoy tengo a mi hijo, tengo a mi familia y estoy súper contenta”.

El periodista fue por más y profundizó en su enfoque, al preguntarle: “Para otras mujeres que han sufrido violencia, ¿se sale bien? ¿Se puede reconstruir la vida? Vos sos un ejemplo de una mina con mucha luz”.

Frente a esa afirmación, Barbie Vélez respondió con firmeza y sin entrar en detalles: “No quiero hablar de salir y eso. Hoy te puedo decir que estoy muy bien, que tengo mi vida y que estoy feliz”.

La temática safari del cumpleaños de Salvador, el hijo de Barbie Vélez

Mauro Szeta insistió con otra consulta personal: “¿Necesitaste asistencia psicológica?”. A pesar del tono incómodo del momento, Barbie mantuvo la calma y respondió con serenidad: “A lo largo de mi vida he hecho bastante terapia, que me encanta y que me sirvió en un montón de aspectos de mi vida. Y hoy estoy muy bien”.