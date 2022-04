Barby Silenzi es una de las famosas argentinas más activas en redes sociales. Cuenta con más de 2.6 mil publicaciones en las que, comparte con sus 3 millones de seguidores momentos en familia, así como, sesiones de fotos a pura temperatura.

Barby Silenzi (Foto: Instagram)

Sin duda alguna, su contenido tiene un gran alcance, llegando a, un promedio de 100 mil likes por publicación, lo que la convierte en toda una influencer. Y es que, desde fotos con el Polaco y su pequeña hija hasta, las más desafiantes producciones, Barby sabe cómo enamorar a su público.

Barby Silenzi se sumó a DivasPlay

El día martes, Barby compartió a través de su cuenta de Instagram un anuncio que subió la temperatura en las redes sociales. La bailarina formará parte de DivasPlay, un sitio web de contenido para adultos del cual ya forman parte Florencia Peña, Silvina Luna, Adabel Guerrero, Silvina Escudero, entre otras.

Barby Silenzi se sumó a DivasPlay. Foto: Barby Silenzi

“Están Listos para ver más? Los espero en @divasplayok 🔥 No me fallen… Link en bio 😏” comentaba en la publicación Barby, donde, se la puede ver lucir un look al borde de la censura compuesto por una colaless y una camisa blanca, que, a contraluz del cortinado del mismo color, terminan por crear toda una fantasía.

Barby Silenzi se sumó a DivasPlay. Foto: Barby Silenzi

Por su parte, en la cuenta de Instagram de DivasPlay le daban la bienvenida a la bailarina con una foto de ella a orillas del río y con una microbikini de estampado floral y muchos colores. Recordemos que, el sitio se define como “una plataforma de suscripción para conectar a creadores de contenidos con sus seguidores” y, para acceder a los contenidos es necesario pagar una membresía.