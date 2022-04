Reconocida como una de las figuras más sensuales de la farándula argentina, Adabel Guerrero vuelve locos a sus fanáticos con sus publicaciones diarias en las redes sociales. La bailarina comparte su día a día en forma pública y muchas de sus fotos y videos despiertan miles de suspiros.

En uno de sus últimos posteos en Instagram, la protagonista de “Sex” posó frente a la parrilla de su casa con una bikini combinada y generó la reacción de los usuarios. La artista irradió toda su seducción al levantarse el traje de baño con sus manos y dejar al descubierto sus curvas.

Adabel Guerrero sensual desde Carlos Paz. Foto: Instagram Adabel Guerrero foto @luisvarelafotos

Se trató de una foto de alto voltaje para promocionar su contendio exclusivo en una de las reconocidas plataformas de videos e imágenes para adultos al que solo se accede mediante una suscripción paga.

Adabel Guerrero es una de las tantas personalidades del espectáculo que se sumó a esta creciente tendencia. Entre ellas se encuentran Flor Peña, Silvina Luna, Silvina Escudero y la flamante incorporación de Cande Tinelli.

“Videos nuevos‼️‼️ y mucho más!!! ponete al día!!!!”, anunció la también actriz en la descripción de la publicación que recibió más de once mil corazones rojos en muy pocos días. También cosechó mensajes como: “Si me rompes el corazón solo con imágenes, no me quiero imaginar con vídeos”, “Bella y sensual”, “Preciosidad de mujer que sos siempre” y “Que atractivas eres”.

Adabel Guerrero se subió la bikini y mostró sus curvas Foto: Instagram/AdabelGuerrero

Cuánto salen las fotos y videos eróticos de Adabel Guerrero

La artista cuenta con un perfil en la plataforma Divas Play donde comparte material sensual que solo está disponible para personas mayores de 18 años y luego del pago de una suscripción mensual. En su cuenta, Adabel Guerrero asegura: “Te invito a entrar a mi mundo de fantasías. Fotos y videos explosivos cada semana”.

La aplicación cobra un abono mensual de 15 dólares para tener acceso a todo el material explícito y sin ningún tipo de censura, además de tratarse de archivos en calidad HD.