Adabel Guerrero conquistó a sus fanáticos mostrando una parte de su participación en Sex, bailando en el caño.

“Amo este show que un fenómeno cada vez más grande”, escribió la bailarina. En las fotos incluidas en su publicación, se la puede ver únicamente con unas tiras negras y pezoneras, haciendo gala de su trabajada figura.

Sus más de un millón de seguidores quedaron atónitos con la performance y no hicieron más que dejarle likes y comentarios. En solo minutos, superó los 6 mil me gusta.

“Diosa”, “Un fuego”, “Una obra de arte”, “La más linda”, fueron algunos de los cariñosos mensajes de sus fanáticos. Por supuesto no faltaron los emojis de fuegos (en su mayoría), corazones, bombas y caritas enamoradas.

La vedette de 43 años participa en la obra de José María Muscari, lanzada durante el 2020. Pandemia mediante, se adaptó a las distintas medidas y fue un verdadero éxito.

Actualmente puede verse en el Gorriti Art Center y participan Benjamí­n Alfonso, Rodrigo Avellaneda, Carlos Casella, Felipe Colombo, Gabi Conti, Ana Devin, Jitsu Dí­az, Vera Frod, Adabel Guerrero, Tucu López, Noelia Marzol, Juan Manuel Palao, Diego Ramos, Romina Richi, Germán Tripel y Jesica Videla.

La amistad con la ex de su marido

Adabel Guerrero protagonizó una particular situación durante la cuarentena estricta de 2020. Por una cuestión logística, debió convivir con Claudia Escobar la ex mujer de Martín Lamela, su pareja. La justificación de la convivencia de esta “familia moderna” radicaba en que de otro modo Lamela no podría ver a sus hijos.

“No podés entrar a un barrio cerrado si no vivís ahí”, explicó la bailarina en Es por Ahí, en referencia a las visitas de los hijos de su pareja. Por otro lado, contó que tiene una gran relación con Escobar: “Claudia es una de las mejores cosas que me pasó en la vida”.

“Es una de mis mejores amigas, la amo y la necesito de hecho”, sorprendió. Además, comentó que viajó a Cariló cuatro días con ella, su hija Lola y una amiga más. “Somos re amigas”, afirmó.