El fuerte relato de Adabel Guerrero a sus 46 años que preocupó a todos: “Me salvó la vida”

Adabel Guerrero es una bailarina argentina que comenzó su carrera en el ballet clásico luego logró desarrollar su carrera en otros rumbos como ser vedette, actriz y cantante. La famosa obtuvo popularidad en el teatro de revista y como parte del programa de Marcelo Tinelli. Hoy es una de las figuras de “Sex”, la obra José María Muscari.

Adabel Guerrero

La bailarina supo pasar por diferentes dificultades a lo largo de su vida, pero siempre logró salir adelante al dedicar todas sus fuerzas a la disciplina y la constancia que requiere la danza clásica. Es por eso que a pesar de ser una carrera de mucha demanda y esfuerzo físico, Adabel reconocer en el baile su forma de vida.

El duro relato de Adabel Guerrero sobre su carrera

La famosa estuvo de invitada al programa de Juana Viale junto a otros artistas, donde compartió la experiencia con el ballet y cómo fue una salvación a su vida dedicarse de lleno en eso.

El duro relato de Adabel Guerrero sobre su carrera artística

“De haber sido la bailarina clásica, ahora en tu presente que hace tanto tiempo estás haciendo Sex, esa expresión física…”, le consultó Juana Viale sobre el esfuerzo físico que lleva y llevó en toda su vida.

“Yo siempre dije que la danza me salvó la vida. La danza me salvó la vida, de un montón de cosas, porque para mí primero fue como un mundo mágico”, recordó la bailarina sobre sus inicios.

“El escenario es un mundo mágico, tanto para el artista como para el espectador. Es un espacio en donde nos podemos liberar de los problemas, y estamos viviendo una fantasía por así decir. La danza me dio disciplina, me dio contención, me dio pertenecer”, reflexionó Adabel Guerrero sobre su dedicada carrera al ballet.

Asimismo, la bailarina destacó que el esfuerzo físico le sirvió para dedicarse más y lograr superarse: “Pasar todo por el cuerpo me sirvió mucho, a sacar muchas emociones, a autoconocimiento, autopercepción, tener que forzar el cuerpo un poco más de lo que está pudiendo para mejorar”.

“Esto tiene un vínculo con lo mental, de siempre superarse, correrse un poquito de los límites para estar mejor. Siempre lo dije y lo seguiré diciendo, tiene que ver con encontrar mi propósito tan temprano, a los 8 años descubrí la danza y la música clásica mi mundo era ese ”, cerró la famosa sobre su vida dedicada al ballet.