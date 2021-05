Si bien no aparece mucho en los programas de televisión, Adabel Guerrero está muy presente en su Instagram personal. La modelo suele cautivar a todos sus seguidores y en la última publicación no fue la excepción: utilizó un conjunto de lencería que enloqueció a todos.

A pesar de sus 42 años y de ser madre, la mujer demuestra día a día que el paso del tiempo no le sienta para nada mal. Es más, sus seguidores sostienen que cada día está más linda.

Adabel Guerrero lució un conjunto engomado y posó con un gesto provocador Instagram @adabelguerrero | .

Con diferentes tipos de publicaciones, Guerrero logra generar furor en su cuenta personal. Allí, sus admiradores se encargan de destacar que su figura se mantiene intacta. Por eso, ella aprovecha para mostrar su cuerpo.

Además, todo tiene que ver con que en estos tiempos se viven momentos en el que los famosos publicitan alguna marca que confía en ellos. En ese sentido, Adabel también usa su Instagram con dichos fines.

Adabel Guerrero con una bikini estilo "taparrabos". (Foto: Instagram Adabel Guerrero)

En este sentido, la rubia posteó una imagen mientras estaba sentada en su cama. Llevaba puesto un conjunto de lencería de color blanco, con detalles en color negro y lila. Los cibernautas quedaron encantados con esta nueva actualización en su feed que la tenía a Guerrero con el pelo suelto.

La publicación de la foto se dio en medio del feriado del 24 de mayo. Si bien muchos no trabajaron durante este lunes, la modelo sí. “Arriba ese feriado!!! Que hicieron hoy??? Yo sigo trabajando y cuidándome”, escribió en la descripción.

Adabel Guerrero desde la cama. Instagram/@adabelguerrero

En las primeras horas alcanzó 14 mil me gustas y un centenar de comentarios. Entre ellos figuraban: “Hermosa”, “Estás 10 años más joven”, “Diosa” y “Tu pelo está hermoso”.

Adabel Guerrero como madre

La ausencia de Adabel en la televisión se da, en gran parte, porque quiso abocarse de lleno a la crianza de su hija Lola, quien nació en abril del 2018. Eso sí: no abandonó su actividad dentro de los escenarios teatrales.

Adabel Guerrero en la pileta.

Actualmente disfruta mucho de la niña. No obstante, el camino para lograr quedar embarazada se complicó más de la cuenta para ella, según contó el año pasado en una invitación en “Corte y Confección”.

“Costó, le pedí muchísimo a Dios que me la mande. Yo decía ‘¿por qué no me elige una almita?’. Tenía una amiga que me decía ‘ya el alma te va a elegir’, y yo decía ‘dale elegime’. Pero sí, llegó y es lo más hermoso que me pasó en la vida”, comentó.