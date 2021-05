Jimena Barón estuvo ausente en las redes sociales durante un año y recién apareció en marzo. A pesar de que no dijo presente en el mundo virtual, la artista no olvidó cómo dar que hablar y subió una foto después de salir de la ducha. No es la primera vez que logra cautivar a sus admiradores de esta manera.

Cabe señalar que Barón mantuvo preocupados a todos sus más de 5.7 millones de seguidores . Es que, por decisión propia, dejó de frecuentar su Instagram personal. Ahora, desde que volvió, es una fiel habitué.

Así las cosas, Jimena, que es una de las jurados de “La Academia”, de ShowMatch (El Trece), muestra en la red social de la camarita todas las cosas que hace en su vida cotidiana.

Además, hay que recordar que su vuelta a escena vino acompañada de su estreno de su nuevo single, “Flor de involución”. De esta manera, la ex “Casi Ángeles” demostró que está atravesando un gran momento en su carrera.

Jimena Barón posó al salir de la ducha. Instagram/@jmena

Así las cosas, en las últimas horas publicó una story en Instagram, en la que se la ve en ropa interior, de espaldas y con un toalla sobre su cabeza, después de darse una ducha.

Jimena Barón debutó en “La Academia”

La actriz y cantante es parte del selecto jurado del programa que conduce Marcelo Tinelli desde el 17 de mayo. Junto a ella están Hernán Piquín, Pampita y Ángel de Brito -fue reemplazado por Guillermina Valdés-.

Barón, en los primeros ciclos, tuvo el espacio para hablar sobre cuestiones de su vida personal. En este sentido, aprovechó para contar que sus ex parejas, entre ellas Daniel Osvaldo y el “Tucu” López, la contactaron durante la pandemia.

De todas formas, lanzó dardos directos contra el ex futbolista, con quien volvió a convivir en el inicio de la pandemia, no pudieron reconciliarse y volvieron a separarse. “Yo me la mandé el año pasado, este año espero que no”, afirmó Jimena.