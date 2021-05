Jimena Barón va y viene de las redes según el momento personal o profesional que le toque vivir. En estos momentos, volvió a aparecer en Instagram y sus posteos se viralizan rápidamente cada vez que sube alguna imagen o video que maravilla a sus más de 5.7 millones de seguidores.

Esta vez, la artista se animó a una foto bien jugada. Posando desde el baño, se sacó una foto frente al espejo en la que se la puede ver casi sin ropa, con apenas una colaless, cubriéndose con los brazos y con el pelo recogido. “Los extrañaba demasiado”, escribió en el epígrafe de la publicación que ya acumula más de 186 mil likes y cientos de comentarios.

Jimena Barón

La cantante ahora enfrenta un nuevo desafío profesional: forma parte del jurado de “La Academia” de Showmatch (El Trece), el programa de Marcelo Tinelli. Esta es la primera vez que Jimena juzga a los participantes, ya que en sus anteriores participaciones en ShowMatch fue concursante.

Jimena Barón calienta motores para "La academia"

Respecto a su vida amorosa, pocos días atrás Cinthia Fernández, la panelista de “Los Ángeles de la mañana” (El Trece), intercambió un par de mensajes con la autora de “La Cobra”, quien la autorizó a hacerlos públicos. En ese diálogo, la actriz aseguró que desde que se separó, hace dos meses, no volvió a estar con nadie.

“Mirá qué lindo.. me hizo tan bien leer la noticia de que estoy cog... con alguien. La verdad es que no, no. Para información más precisa: no estuve con nadie desde que me separé. Hace más de dos meses que no estoy con nadie. Así que no”, aseguró Jimena.