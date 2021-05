A Jimena Barón (33) la vincularon con uno de sus exnovios y, fiel a su estilo, se lo tomó con humor y hasta bromeó. “Mirá qué lindo. Me hizo tan bien leer la noticia”, comenzó la cantante en un mensaje de voz para desmentir la situación.

Cinthia Fernández, la panelista de “Los Ángeles de la mañana” (El Trece) intercambió un par de mensajes con la autora de “La Cobra”, quien la autorizó a hacerlos públicos. En ese diálogo, la actriz aseguró que desde que se separó, hace dos meses, no volvió a estar con nadie.

Jimena Barón y Tucu López eran pareja.

“Mirá qué lindo.. me hizo tan bien leer la noticia de que estoy cog... con alguien. La verdad es que no, no. Para información más precisa: no estuve con nadie desde que me separé. Hace más de dos meses que no estoy con nadie. Así que no”, aseguró.

Y agregó: “Está bueno que digan eso porque por ahí alguno se pone celoso y me escribe pero no, no sé de dónde sacan las cosas, es algo insólito”.

Además, la participante del jurado de “La Academia”, sostuvo que si tuviera relaciones con alguien, no publicaría tantas fotos sin ropa porque “estaría ocupada”.

Jimena Barón dijo que no está con nadie desde hace dos meses. Jimena Barón. Foto web

Vincularon a Jimena Barón con un exnovio ¿Mauro Caiazza o Tucu López?

Todo comenzó cuando Celeste Muriega dijo al aire de “La Previa de La Academia” (Ciudad Magazine) que Jimena Barón había pasado un fin de semana en Nordelta con Mauro Caiazza.

“Hay una supuesta reconciliación entre ellos dos. ¿Estoy tirando bomba? Que me lo desmientan si quieren pero estuvieron todo el fin de semana juntos”, indicó.

Mauro Caiazza y Jimena Barón, cuando estaban juntos, se fueron de vacaciones en Miami.

“Perdón que lo diga pero es la info que me llegó. Hay fotos, no estoy hablando porque sí”, agregó y concluyó: “¿No se lo habrán confundido con el Tucu López, no?.

Sin embargo, después de unas horas, Muriega pidió disculpas en su cuenta de Twitter y argumentó que se había confundido.