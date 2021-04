Jimena Barón va y viene de las redes según el momento de vida o profesional que le toque vivir. En estos momentos volvió a aparecer en Instagram y sus posteos se viralizan rápidamente cada vez que la joven sube alguna imagen o video y eso maravilla a sus más de 5.7 millones de seguidores. Su popularidad pasa por la carrera artística como cantante que lleva adelante, pero también por los escándalos que protagoniza asiduamente.

//Mirá también: Jimena Barón volvió a las andanzas: compartió una foto con un top al borde de la censura

Jimena Barón y sus ejercicios al sol Instagram | Instagram

Hace pocas horas la cantante subió a su cuenta una galería de imágenes haciendo entrenamiento al aire libre, pero con cierta picardía jugó con la censura posando con un top corto y sin corpiño. Como era de esperarse, fue muy comentado por los fans y cosechó más de 260 mil “me gusta” y de miles de comentarios positivos.

Jimena Barón y su rutina de gimnasia Instagram | Instagram

“Enamorada”, “Que bombaaaa”, “sos hermosa Jimena”, “Sos la maaas!!! Te amo fuerte”, “Fua, re mil fua”, “pasa la receta para ser así de hermosa, Reina”, “D.I.V.I.N.A️”, “Ese perfil Jimena️. Sos hermosa”, fueron solo algunos de la comentarios que recibió Jimena.

//Mirá también: Stefi Roitman: “Esta canción me saca del mood negativo y me pone arriba”

Jimena Barón y sus ejercicios al sol Instagram | Instagram

Días atrás, Jimena subió un video a sus historias donde se la ve con un top super escotado y pantalón animal print. Y acompañó la imagen con el epígrafe: “Se entrenó salvaje”.

El romance de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Jimena Barón. (Foto: Instagram)

Recientemente, la cantante dio detalles durante una entrevista en el programa “Hay que ver” sobre la relación que mantiene con el padre de su hijo Morrison. “Yo siempre me sorprendo; si no, no sufriría y por eso me va como el culo con las relaciones en el amor. Es verdad, porque hay que curtirse un poco más, hay gente que aprende las cosas más rápido. Yo tengo un lugar más sensible, más ingenuo, más iluso”.

Jimena Barón y su osado look al sol Instagram | Instagram

Pero también habló de lo que le provoca conocer la historia que está teniendo actualmente el líder del grupo de rock “Barrio Viejo”: “Me preocupo por mi hijo en mi casita, por bajar súper educada a dárselo al papá. Y cuando está allá le pregunto si mi hijo está bien, si está todo en orden y ahí termino. Para mi cabeza es mucha información”, cerró.