Sofía “Jujuy” Jiménez genera siempre contenido muy comentado en sus redes sociales. Y a pocas semanas de su debut en la pasarela del nuevo programa de Marcelo Tinelli, “La Academia”, consigue la aceptación de sus seguidores con las impactantes fotos en donde se la ve haciendo topless.

Sofia Jujuy Jimenez. (Instagram)

//Mirá también: Con un vestido corto y un particular escote, Sofía “Jujuy” Jiménez encandiló a sus seguidores

En la galería de imágenes que subió hace pocas horas, la modelo luce en topless y colaless con una bikini en color tostado y de espaldas a la cámara. El escenario fue el ideal para hacer una profunda reflexión, consejos de vida y también para referirse a la influencia de la luna llena en escorpio. Son imágenes en claroscuro, donde una cortina de tiras separa la luz del sol exterior de la oscuridad del ambiente.

Sofía Jujuy Jimenez y un mensaje astrológico

“Es que para que haya luz, tiene que existir la oscuridad. Para disfrutar del calorcito, tenemos que saber de que se trata el frío. Para no tener miedo, necesitas coraje. Para caminar por la vida seguro, hay que eliminar la inseguridad... y así podría seguir dando mil ejemplos, tratando explicar que en realidad somos un ᴛᴏᴅᴏ”, comenzó hablando la morocha.

Sofía Jujuy Jimenez y un mensaje astrológico Instagram

Y siguió su posteo: “Y aprovechando la energía de esta potente luna llena en escorpio, (para los que no saben la astrología me apasiona, aunque no soy especialista en el tema) los invito a que tomen un cafecito con su sombra. Vamos a estar mega movilizados, mucho más nosotras las mujeres que nos regimos como el ciclo lunar. Trátense con amor, intenten transformar todo eso que aparezca en algo bueno y sanador”.

//Mirá también: “Masterchef Celebrity 2″: la reunión más esperada de los ex Casi Ángeles

Sofía Jujuy Jimenez y un mensaje astrológico

“Y procuren siempre, pero siempre Ser y Dar Amor. El universo es muy sabio y se encarga siempre de acomodar cada cosa en su lugar”, aconsejó Sofía.

“¡Me gusta ser de las que camina por la vida liviana, y de las que sabe disfrutar hasta en los momentos más difíciles encontrándole algo positivo al asunto!”, señaló la conductora.

Sofía Jujuy Jimenez y un mensaje astrológico

Y concluyó su posteo: ”Encarguémonos de vivir y construir nuestra propia realidad sin joder la del otro! Que tengan un gran martes, gente linda!!! Y feliz luna llena también”.

Sofia “Jujuy” y Jimena Barón

Hace unos días Sofía se refirió a su encuentro con Jimena Barón en la presentación de la Academia 2021. “Yo siento que a Jime la quiero por el gesto que tuvo conmigo en cuarentena, fue muy sorora en un momento difícil. Ella me llamó por teléfono cuando empezaron a decir en los medios que yo me había separado de Juan porque Jimena quería volver con él” explicó la modelo en una entrevista.

Jimena Barón. (Instagram/jmena)

Y aclaró: “Jime, sin conocerme, me escribió por Instagram y me dijo ‘pasame tu celu, quiero hablar con vos’. Me dijo ‘yo no tengo nada que ver, quiero dejarte tranquila para que no se te generen fantasmas’” señaló Sofía en una entrevista para “Moskita Muerta” en La once diez.