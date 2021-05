Jimena Barón es una de las artistas más activas en las redes sociales y despliega una gran astucia en cada posteo, con los que consigue sumar seguidores sin descanso.

Jimena Barón y sus ejercicios al sol Instagram | Instagram

“La cobra” tiene más de 5.7 millones de admiradores solo en Instagram y suele subir pequeños momentos familiares con su hijo Momo, producciones de moda y de marca, tips de belleza y rutinas de gimnasia.

Jimena Barón Instagram | Instagram

Ahora, Jimena subió una galería de imágenes que comparan un momento de intimidad personal en su cuarto, en ropa interior, con la naturaleza desde el exterior.

Jimena Barón Instagram | Instagram

En la primera foto Barón aparece en puntas de pie, al costado de la cama. Lleva puesto un conjunto de lencería de corpiño negro de encaje y una bikini de tiritas negras color rosa claro del mismo material.

Jimena Barón Instagram | Instagram

“Siempre hay un hoyuelo y un atardecer por conocer”, escribió Jimena como epígrafe. Y es que a esta imagen la siguen dos postales de un paisaje exterior contemplando el cielo y un ave volando.

Con su publicación logró 263 mil “me gusta” en poco tiempo y cientos de comentarios halagadores de muchos de sus admiradores.

Jimena Barón (Instagram/jmena)

“Bomba; Lambada con vos”, “Cuídate del virus porque la corona ya la tenés”, “Re estaría para conocer ese hoyuelo mientras cae el atardecer y el mundo no me importa”, “Quién pudiera levantarse todos los días y tener tremendo lomo” fueron algunos.

Jimena Barón y sus nervios por debutar como jurado de La Academia Redes Sociales

La actriz también subió una fotografía en sus historias que reflejaban los nervios antes del debut en La Academia como jurado del desafío. Se la ve luego de un baño en un sillón, con corpiño violeta y colaless.

“Acá re nerviosa antes de debutar como jurado”, escribió mientras sostenía una toalla en la cabeza Y es de sospechar que sus admiradores le dieron fuerza para enfrentar ese momento.

Jimena Barón y sus nervios por debutar como jurado de La Academia Redes Sociales

Momento de cambios

Jimena se mantuvo un tiempo alejada de las redes sociales y volvió con todo antes del estreno de “Flor de involución”, su último tema musical. Y su nuevo gran paso es el debut como miembro del jurado.

Y no quiso dejar pasar la oportunidad de detener este gran momento por lo que se hizo un nuevo tatoo en el brazo: “Another Day, another Planet” escribió para presentar el resultado final: un planeta en color violeta.