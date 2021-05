La China Suárez viajó a Estados Unidos por compromisos laborales, pero aprovechó la estadía para tomar unos días de descanso. Llegó a La Florida acompañada de su mamá y de los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, Magnolia y Amancio.

//Mirá también: La China Suárez posó con un vestido ajustado y conquistó Instagram

El modelo de la China solo cambia en los colores y el detalle de la calza.

Con gran manejo de las redes sociales, siempre está pendiente de sus seguidores, y así lo hizo esta vez, que generó una gran cantidad de posteos con sus hijos, en la playa y saludando al mar. Siempre con un look impecable.

Así consiguió miles de comentarios y el último posteo no fue la excepción. En él se la ve en la playa, en una foto en blanco y negro con bikini y caminando por la playa abarrotada de juegos para los chicos. Tanto es así que no se alcanza a ver su cara. Así, sin palabras, dijo mucho. Y solo colocó un emoji de delfín como comentario. Pero la foto en cuestión, que fue muy elogiada por muchos fanáticos, también tuvo sus críticas entre otro grupo de seguidores.

China Suárez en Miami Instagram | Instagram

Se le cuestiona si su cuerpo es real y si es un buen mensaje para las adolescentes. Al contrario de ello muchos otros opinaron positivamente: “La señora que fue mamá hace cuánto!? Tremenda”. Lo cierto es que recibió cientos de emoji de fuego, e incluso Jimena Barón le confesó: “que belleza”.

//Mirá también: La China Suárez le hizo frente al otoño con una postal en bikini

Un mensaje al mar

Otro de los motivos de su visita a La Florida fue visitar las playas donde fueron arrojados las cenizas al mar de su amiga Sofía Sarkany. Cuando llegó al lugar decidió postear el momento en su cuenta y María Eugenia, mirando hacia el horizonte, escribió: “Hola amiga, tu magia está cerca y protege el lugar. Yo voy a estar ahí, siempre podés venir”.

China Suárez (Foto: Instagram)

Es que las dos jóvenes fueron muy amigas y al enterarse de su muerte, la China escribió una carta de despedida: “Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro serán muy buenos amigos, ya vas a ver. Cuando puedas pasate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo”.