Nicole Neumann ya tiene acostumbrados a sus fanáticos con las producciones de moda y sus osadas y seductoras poses. Es que la modelo es muy profesional y cuida su trabajo hasta el detalle. Así se la vio en uno de sus últimos posteos con un conjunto interior de puntillas, enamorando a la cámara y a los fanáticos.

//Mirá también: Las hermosas postales de Nicole Neumann a caballo por Salta

La modelo deseó a sus fanáticos una buena semana Redes de Nicole Neumann

La modelo volvió a sorprender a sus seguidores con una publicación que compartió a través de sus redes sociales y quiso dejar un mensaje de esperanza para todos sus seguidores, con una guía de preguntas para hacerse.

Nicole Neumann con lencería de encaje Instagram | Instagram

“Acomódate bien y organízate que recién es martes !!!! Jaja. ¿La buena noticia? Volvió el sol. ¿Ya organizaste tu lista de prioridades? ¿Dejaste un tiempo aunque sea muy chiquito reservado para “mimarte? ¿Sea meditar, darte un masaje, una caminata al aire libre, leer o tomar un café con un amigo/a?”.

Pocos segundos después de publicada, la imagen recibió cientos de comentarios y más de 10 mil “me gusta”, por parte de los más de 1.7 millones de seguidores que la modelo tiene en su cuenta de Instagram.

//Mirá también: Nai Awada bailó de forma desenfrenada en ropa interior: “Extraño el show”

En la fotografía se la puede ver sobre la alfombra, en una pose muy sensual, con un conjunto de lencería de encaje en color verde oliva y con unos guantes al tono que no cubren los dedos. Realmente consiguió un look muy particular que sabe llevar muy bien.

Queja vecinal

Uno de los momentos desagradables que vivió Nicole Neumann en los últimos tiempos tuvo que ver con la relación con los vecinos de su casa. Neumann tuvo que hacer una denuncia por la forma en que dejaban la basura.

TAMBIÉN ACTÚA. Nicole participa en la tira "Botineras"

No conforme con la denuncia, la mediática optó por hacer un escrache en las redes sociales, aunque sin nombrar a nadie en especial.

Dejó claro que no tiene problemas en decir lo que piensa y dejó una imagen en las redes, mostrando cómo dejan sus vecinos la basura en el suelo, ignorando los recipientes que están puesto para eso. Con un mensaje contundente, Nicole sentenció: “Después se quejan de que los perritos rompen las bolsas, a ellos les cae mal y la basura queda esparcida”.