A un año del nacimiento de Cruz, Nicole Neumann mostró cómo quedó su panza tras su cuarta cesárea: “Volví a ser...”

A casi un año del nacimiento de su hijo Cruz, Nicole Neumann publicó en redes sociales una foto inédita que sorprendió a sus seguidores: su panza, a solo un día de haber dado a luz por cesárea. Lejos de ocultarlo o maquillarlo, la modelo decidió visibilizar una parte de la maternidad que muchas veces se esconde.

“Esta es mi panza a un día de parida. No he visto otras después de una cuarta cesárea, pero sí puedo decir que no se desanimen jajaja”, escribió Nicole junto a la imagen. La publicación generó una oleada de comentarios positivos que celebraron su autenticidad.

La foto de Nicole Neumann a horas de su cuarta cesárea.

Nicole Neumann contó cómo se recuperó tras el nacimiento de Cruz, su cuarto hijo

La modelo, que ya era mamá de Indiana, Allegra y Sienna, se convirtió en madre por cuarta vez en junio de 2024, cuando nació Cruz, su primer hijo con Manu Urcera. Tras ese parto, recibió críticas por mostrarse maquillada en una sesión de fotos mientras aún estaba internada. En esta oportunidad, decidió abrirse desde otro lugar: sin glamour, sin filtros y con total honestidad.

La familia se fue de vacaciones.

Nicole confesó que en su momento pensó que su panza “no se le iba más”. Sin embargo, aclaró que no siguió rutinas extremas para recuperar su figura. “Algunos pensarán ‘no comió nada, se mató entrenando’ y no, la verdad que nada de eso”, contó.

“Comí un montón, siempre fui de muy buen comer. Lo que sí hago es elegir calidad: muy sano, comida que me nutra. Pero me encantan los postres, así que me doy mis gustos”, agregó entre risas.

Sobre la actividad física, fue clara: “Entrené cuando sentí que tenía energía. Al principio no me animaba a dejar a Cruz con nadie. Y pensarán ‘ah, el cuarto hijo, se crían solos’, pero no. Con todos volví a ser tipo una primeriza”.

Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera

También reveló que esperó más de 40 días para retomar el ejercicio porque se le habían “saltado unos puntitos”. Cerró con un mensaje que mezcla autoaceptación y conciencia: “Tiene que ver con disciplina, manejo de energía y también genética, no lo voy a negar. Pero nunca me abandoné. Traté de darme siempre un ratito… No me puedo quejar”.