Le preguntaron a Mica Viciconte sobre Nicole Neumann y su respuesta fue muy directa: “Después de...”

Mica Viciconte volvió a ser noticia por sus declaraciones sin filtro, esta vez durante la avant premiere de La Sirenita, donde asistió junto a Fabián Cubero y su hijo Luca. Ante las cámaras, la ex Combate fue abordada por cronistas que no dudaron en preguntarle por Nicole Neumann, ex del futbolista y madre de sus hijas.

Mica y Nicole mantienen una relación tensa desde hace años.

Qué dijo Mica Viciconte sobre un posible encuentro con Nicole Neumann

“¿Te tomarías un cafecito con Nicole?”, fue la consulta que rompió el hielo. Fiel a su estilo frontal, Mica respondió sin vueltas: “No tomo café”. La pregunta se reformuló: “¿Un tecito con Nicole?”, a lo que retrucó: “Tomo mate”.

Los periodistas no se dieron por vencidos: “¿Un matecito entonces?”. Y ahí Viciconte lanzó la frase más picante de la noche: “Después de pandemia tomo sola mate, ¿podés creer?”. Con una sonrisa irónica, dejó en claro que un encuentro cara a cara con Nicole no es algo que esté en sus planes.

“Pero cada una con su termo, ¿podría ser?... para ponerse de acuerdo en algunas cosas”, insistieron los noteros. La panelista entonces cortó el ida y vuelta con elegancia filosa: “Vengo a disfrutar. Si digo que sí, porque digo que sí; si digo que no, porque digo que no. No les viene nada bien. No voy a decir nada”.

Mica Viciconte habló sobre los 15 años de Allegra Cubero

Otro de los temas que surgió fue el inminente cumpleaños de 15 de Allegra Cubero, una de las hijas de Nicole y Fabián. Cuando le preguntaron si no sería lindo celebrarlo todos juntos “como una gran familia ensamblada”, Mica se despegó: “No tengo idea, yo no tengo nada que ver. Mi hijo es nene, así que no festeja los 15”.

Mica Viciconte junto a Fabián Cubero festejan el egreso de Allegra.

Consultada sobre si la presencia de Nicole arruinaría la noche, Viciconte no se dejó llevar por la polémica y respondió firme: “No chicos, para que me arruinen la noche tiene que ser algo muy grave. No me arruina la noche nada”.