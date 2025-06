Nicole Neumann mandó al frente a su hermana Geraldine y contó la enfermedad contagiosa que le descubrieron de chica.

En Los 8 escalones, las preguntas del juego muchas veces terminan dando pie a confesiones inesperadas por parte del jurado. Este miércoles, el tema fueron los piojos, y lo que parecía una simple consigna se transformó en un momento desopilante: El Polaco y Nicole Neumann sorprendieron al contar sus experiencias personales con estos temidos bichitos que suelen aterrorizar a los padres de chicos en edad escolar.

Nicole Neumann sorprendió al contar detalles de su maternidad.

La terrible anécdota de Nicole Neumann y su hermana sobre los piojos

La consigna parecía una más dentro del juego, pero derivó en una serie de confesiones inesperadas. Todo ocurrió cuando Guido Kaczka le preguntó a una participante cuál era el porcentaje de niños de entre 6 y 7 años que, según un estudio reciente realizado en España, habían tenido piojos al menos una vez durante el último año.

Sin poder evitarlo, El Polaco compartió su experiencia personal: “Yo tenía de chico. Me decían que tenía la sangre dulce, qué sé yo. Mi mamá me pasaba el peine fino, en el cuaderno de comunicaciones... después me ponía kerosene”.

Sin filtro, el cantante invitó a Nicole Neumann a que compartiera su propia experiencia. Y la modelo no se quedó atrás: “No quiero incinerar a mi hermana, pero la que tenía el pH favorecido era Gegé. Yo no entraba a la pileta porque ella siempre tenía piojos. Me he contagiado alguna vez, obvio.” Así, Geraldine Neumann quedó escrachada en vivo, aunque seguramente con humor, como lo tomaron todos en el estudio.

Años después, Nicole sigue lidiando con estos temidos visitantes, ya que es mamá de tres nenas en edad escolar y un bebé que pronto se sumará al circuito. Incluso ha contado en sus redes que para ella, el inicio de clases es sinónimo de piojos, al punto de haberse contagiado más de una vez. Una lucha que, según parece, no tiene fin.