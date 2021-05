Sofía “Jujuy” Jiménez es modelo, conductora y participa en “La Academia”, donde espera obtener un gran éxito con su performance. Y entre tanta actividad también maneja con destreza sus redes sociales.

Sofía "Jujuy" Jiménez. (Foto: Instagram)

Suele compartir desde allí muchos videos con tips de belleza que resultan desopilantes por mostrarla tal cual es, graciosa y natural. Con 1.6 millones de seguidores la joven interactúa muy bien con sus admiradores.

Sus distintas presentaciones en televisión nunca pasan desapercibidas y suelen invitarla muchos programas por su gran carisma. Con 30 años, la modelo jujeña siempre está presente mediáticamente.

Ahora subió un video en su cuenta de Instagram y se la puede ver a ella al desnudo y con una manta blanca tejida por encima, sosteniendo una brillante mirada.

Y así Sofía “Jujuy” Jiménez desafió a sus seguidores: “Sale ese yoguita”, escribió con picardía.

Sofía “Jujuy” Jiménez y su regreso a la televisión

Sofía pasó unos días de vacaciones en su provincia natal y estuvo visitando a su familia para recargar pilas y volver al trabajo duro del año.

Tiene compromisos laborales de modelaje por delante y su participación en “Showmatch”, a la que apuesta todo con su danza para impactar al jurado desde el comienzo.

Jujuy, sencilla y elegante (Foto: Instagram)

Jiménez también se involucró en la noticia mediática de los últimos días cuando opinó sobre la conducción que realizó durante el verano junto a Horacio Cabak: “No saben lo que temblé ese día”. De esta manera, la modelo explicaba la dura discusión que tuvo con el panelista.

Así se presenta lo que viene del año 2021 para Sofía “Jujuy” Jiménez, quien con muchas expectativas y proyectos en mente. La modelo jujeña buscará demostrar en “Showmatch” que puede dar el batacazo en la puntuación y alzarse con el triunfo en esta edición.

Hace poco Sofía habló sobre el encuentro con Jimena Barón en la Academia 2021: “Yo siento que a Jime la quiero por el gesto que tuvo conmigo en cuarentena, fue muy sorora en un momento difícil”.

La modelo volvió a sorprender a sus seguidores. (Foto: Instagram)

Y continuó: “Ella me llamó por teléfono cuando empezaron a decir en los medios que yo me había separado de Juan porque Jimena quería volver con él”.

“Jime, sin conocerme, me escribió por Instagram y me dijo ‘pasame tu celu, quiero hablar con vos’. Me dijo ‘yo no tengo nada que ver, quiero dejarte tranquila para que no se te generen fantasmas”, cerró Sofía.