“Modelo y todo lo que me proponga”, así reza la descripción de Karina Jelinek en su Instagram. Es que la mujer no solo demuestra su belleza, sino que también tiene su propia marca de ropa interior. Y en las últimas horas compartió una foto suya, posando con un conjunto de lencería transparente.

Jelinek utiliza su Instagram personal para difundir su trabajo. En el mismo se la puede ver a ella participando de distintas sesiones fotográficas de su emprendimiento o vistiendo indumentarias de otras marcas.

Karina Jelinek se subió la remera frente al espejo y quedó al borde de la censura Instagram @karijelinek | .

Así, sus más de 920 mil seguidores se deleitan con cada una de las publicaciones de la morocha. Se da un feedback entre ellos. La gran mayoría de los mensajes que recibe son de apoyo y elogios por lo que hace.

Además, no hay que dejar de tener en cuenta que muchos de los comentarios -tanto privados como públicos- destacan la belleza de Karina.

Karina Jelinek utilizó un pañuelo como top. Instagram/karinajelinek

En esta oportunidad, se mostró sentada con un conjunto de ropa interior. Con un color beige y detalles en negro en su corpiño y bata -la bombacha es negra-, lo llamativo es la transparencia de cada una de estas partes.

De esta manera, Jelinek publicó una foto muy sensual en la que se deja ver bastante. En las primera dos horas, superó los 6 mil me gusta y 90 comentarios. Los cibernautas se encargaron de dar el presente y llenaron de amor a la modelo.

Karina Jelinek posó y dejó ver bastante. Instagram/@karijelinek

Un extraño pedido

La publicación de Karina se da después de que ella misma haya redactado un tuit bastante confuso para sus seguidores. Es que la mujer escribió y nadie le entendió lo que quiso decir.

“Buenas noches. Les cuento algo por si me pasa algo. ¿Quieren saber? ¡Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar (sic) lo mismo”, escribió Jelinek, mientras sus admiradores ya se estaban preguntando qué ocurría.

La modelo Karina Jelinek. Gentileza.

“Kari no se entiende si es un pedido de ayuda o descargo… ¿estás bien?”, le preguntó uno de ellos. Acto seguido, la modelo borró su publicación y posteó otro mensaje: “¡Estoy bien ángeles! Disculpen y gracias por sus mensajes”.