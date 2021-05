Ilusionada. Así, está Maypi Delgado, quien tuvo que ser operada en una de sus rodillas luego de sufrir un accidente mientras practicaba wakeboard. A poco de dejar atrás la lesión, la ex Gran Hermano subió una foto de espaldas a su Instagram que enloqueció a todos.

En esta oportunidad, la morocha no promocionó a ninguna marca que confió en ella. Tampoco compartió algunos de los productos de ropa interior que tiene en su emprendimiento personal.

Maypi Delgado, acostada en su cama. Instagram/@maypidelgado

Cuando ella sube imágenes a su cuenta, suele calentar la red social. Esta vez, aunque no había ningún canje de por medio o algo por el estilo, Delgado logró hacerlo de igual manera.

“Se vuelve al deporte en cualquier momento”, redactó con mucha felicidad. En la fotografía se la ve que está ingresando al agua, de espaldas con una microbikini negra, mientras sujeta una tabla de surf.

En las primeras 18 horas de su publicación consiguió más de 10 mil me gusta y 120 comentarios. Gran parte de ellos fueron mensajes felicitándola por haber dejado atrás su problema físico. Además, tampoco faltaron los que elogiaron su figura.

Maypi Delgado, mientras ingresa al agua. Instagram/@maypidelgado

Los deportes extremos, su gran pasión

Delgado no tenía en sus planes que algo que tan bien le hace, le terminara jugando una mala pasada. Ella es fanática de los deportes extremos por agua y por tierra. No solo los observa, sino que también los practica. Para la morocha significa una actividad muy importante en su vida.

No obstante, el gran malestar que tuvo fue producto del wakeboard. Se lastimó la rodilla, pero nunca se lo contó a sus seguidores, quienes, al enterarse, seguramente se mostrarían preocupados por su estado de salud.

Maypi Delgado practica deportes extremos. Instagram/@maypidelgado

Recién lo hizo cuando se operó: “Me operé la rodilla porque me corté el ligamento cruzado anterior saltando una rampa mientras hacía wake en el agua, me quedó la pierna trabada en la bota y se dobló para el costado y se me cortó el ligamento. Por eso es que me operaron”.

Y explicó: “Me operaron y me dejaron unas 6 o 7 horas en la clínica, ahí me pasaron la medicación. Creo que tengo para dos semanas con muletas, inmovilizador por un tiempo y tres meses de rehabilitación. Vamos a ver donde la puedo hacer para que sea más rápido”. Ahora, cada vez falta menos para volver al agua...