Maypi Delgado es una de las tantas famosas que tiene un emprendimiento personal de ropa interior. En su cuenta de Instagram suele publicar fotos suyas que revolucionan la red social para promocionar sus productos. Y esto mismo ocurrió en las últimas horas cuando anunció su nueva línea de lencería.

En esta oportunidad, la morocha cautivó a sus más de 697 mil seguidores en la cuenta de la red social de la camarita. Desde la cama, la ex “Gran Hermano” posó para mostrarles a los cibernautas las novedades de último momento que tenía para ellos.

En la foto que subió se la puede ver a ella con una sonrisa de punta a punta mientras lleva puesto un corpiño de color gris con detalles blancos. En la descripción de la misma escribió: “Gracias por tanto amor”.

Maypi Delgado, acostada en su cama. Instagram/@maypidelgado

Además, luego agregó: “Como ya les conté en las historias, en poco tiempo voy a lanzar mi nueva línea de corpiños que no sean para amamantar”. El posteo alcanzó los 6400 me gustas y los 70 comentarios en un día.

“Espectacular”; “Re”; “Hola amiga muy linda esta besos abrazos suerte”; “Hermosa”; “Muy linda fotito”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la morocha. Como se puede observar, algunos van destinados a su nuevo lanzamiento y otros a su bella figura.

Maypi Delgado practica deportes extremos. Instagram/@maypidelgado

Maypi Delgado sufrió un accidente

La calma ya llegó a la vida de Maypi, pero la realidad es que semanas atrás se llevó un fuerte susto. Es que ella es una apasionada de los deportes extremos que se practican en tierra y agua y en uno de esos días en los que se divertía, sufrió un accidente y tuvo que ser operada.

¿Qué pasó? Delgado estaba haciendo wakeboard y se lastimó la rodilla. Si bien no había informado a sus admiradores al respecto, ella misma se encargó de notificar la noticia una vez que pasó por el quirófano.

Maypi Delgado, tras operarse. Instagram/@maypidelgado

“Me operé la rodilla porque me corté el ligamento cruzado anterior saltando una rampa mientras hacía wake en el agua, me quedó la pierna trabada en la bota y se dobló para el costado y se me cortó el ligamento. Por eso es que me operaron”, explicó la morocha.

Y agregó: “Me operaron y me dejaron unas 6 o 7 horas en la clínica, ahí me pasaron la medicación. Creo que tengo para dos semanas con muletas, inmovilizador por un tiempo y tres meses de rehabilitación. Vamos a ver donde la puedo hacer para que sea más rápido”.

“La verdad es que casi me largo a llorar cuando en casa me levanté y no podía más del dolor. Me tomé la medicación y a la hora me hizo efecto. En cuanto a la obra social, estuvo todo bien”, concluyó.