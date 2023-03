Selvático, con jirafas y todos los lujos: así fue el baby shower de Maypi Delgado.

Maypi Delgado celebró el Baby Shower de su primera hija, India. La pequeña ha sido muy esperada por la exGran Hermano, quien no deja de mostrar su felicidad en sus posteos de las redes sociales.

La temática que eligió para la celebración fue la selva, por lo que abundaron las grandes hojas de color verde y algunos animales como la jirafa.

Maypi Delgado vive su embarazo con mucha felicidad.

El nombre de India estuvo presente en letras 3D, además de una torta de tres pisos con dos jirafas sobre esta. También había varios peluches de este animal africano en varias zonas, junto a todo un estilo de safari.

Maypi Delgado celebró el Baby Shower de su bebé junto a su ex

Uno de los detalles que más llamó la atención del festejo del baby shower de la hija de Maypi es la presencia de su expareja, Matías Ricciardelli. Es que el padre de la pequeña y la exparticipante de Gran Hermano 2015 terminaron a poco de haber anunciado la llegada de su bebé.

“No fue buscada, pero sí muy, muy esperada por mí. A su papá le costó muchísimo y no lo juzgo, él no tenía en sus planes ser papá y él, como yo, creía que yo no podía quedar”, explicó en aquel momento Maypi sobre el fin de su relación.

Maypi Delgado junto a Matías Ricciardelli.

Ahora, Delgado posteó un video que muestra varias fotos de ella junto al padre de la bebé. “Evolucionar, crecer, aceptar, hoy somos un equipo, nos queremos así como estamos, como somos y como vamos a ser. Tuvimos la capacidad de reconocer errores y perdonar. Gracias Matías por hoy poder estar con nosotras, por hacerlo desde un lado de amor y comprensión, gracias por venir y disfrutar de momentos de este último tiempo que no nos vamos a olvidar… la próxima ya será en los últimos minutos antes de que llegue India, capaz ya somos 3, 5 con nuestras hijas perrunas”, escribió junto al posteo.

Maypi también explicó que por día recibe miles de mensajes preguntándole por qué no regresa con Matías si van a ser papás juntos. Sin embargo, ella prefiere que las cosas queden así, ya que siente que todavía le falta mucho por sanar. “Nunca hagan algo para el qué dirán o para los demás, siempre sean reales y escuchen a ese angelito interno que te va diciendo lo que realmente es para nosotros, solo tenemos que aprender a escuchar”, concluyó.