Maypi Delgado es famosa en las redes sociales por su carisma y el cariño que expresa a sus fanáticos. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 700 mil seguidores, la modelo acumula casi 4 mil publicaciones donde se observan diferentes momentos de su vida personal y profesional.

Ultimamente, la ex Gran Hermano apeló en sus redes a un recurso muy utilizado en la red social: se trata de día a día mostrar su outfit, ya sea casual, informal o para ir al trabajo. En esta ocasión, Maypi arrancó el video en ropa interior negra y fue mostrando lo que eligió para su look.

En primer lugar se puso un jean claro oversize tiro alto y agregó una polera cut out en tono tierra. Para finalizar, eligió unas botas blancas con tacos altos.

No es la primera vez que la modelo apela a este formato. En los últimos días fueron varios los looks que mostró en su cuenta de Instagram, donde también les pedió opinión a sus fans, que quedaron encantandos con la nueva sección en el perfil.

Maypi Delgado frente al espejo. Foto: Instagram/@maypidel

Qué dijo Maypi Delgado sobre su cuerpo

Además de responder preguntas sobre las marcas de ropa que utiliza, talles y dar consejos de moda en base a lo que ella utiliza, Maypi suele encontrarse con mensajes algo más incómodos y de mal gusto.

Recientemente, un seguidor se atrevió a cuestionar “qué se está poniendo en la cola”, infiriendo que la modelo lleva adelante algún tratamiento estético, pero la respuesta de Maypi fue categórica.

“No me estoy poniendo nada, no voy a ninguna estética porque no quiero ni me gusta. Simplemente... estoy más gorda, aumenté cuatro o cinco kilos, pero como lo único que hago es ir al gimnasio tengo la cola dura. Nada más que eso”, aseguró ofuscada.