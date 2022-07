La modelo Maypi Delgado volvió a sorprender a sus seguidores con un video “desde cero”. Estas propuestas que viene subiendo la morocha consisten en mostrar cómo se viste y combina sus looks, y causan sensación en su perfil.

Maypi Delgado. Foto: Instagram

En esta opotunidad, apareció con un delicado conjunto de ropa interior negro con encaje, y se fue vistiendo: primero, un top polera, luego un enterito de jean, y por último medias y borcegos.

La publicación se llevó los mejores comentarios y cosechó más de 182 mil reproducciones en un día. Todo un suceso, en una cuenta muy seguida por amantes del fashionismo

Qué dijo Maypi Delgado sobre su cuerpo

Además de responder preguntas sobre las marcas de ropa que utiliza, talles y dar consejos de moda en base a lo que ella utiliza, Maypi suele encontrarse con mensajes algo más incómodos y de mal gusto.

Maypi Delgado y su look bomba desde Brasil Foto: Maypi Delgado

Recientemente, un seguidor se atrevió a cuestionar “qué se está poniendo en la cola”, infiriendo que la modelo lleva adelante algún tratamiento estético, pero la respuesta de Maypi fue categórica.

La marplatense posó con un impresionante body.

“No me estoy poniendo nada, no voy a ninguna estética porque no quiero ni me gusta. Simplemente... estoy más gorda, aumeté cuatro o cinco kilos, pero como lo único que hago es ir al gimnasio tengo la cola dura. Nada más que eso”, aseguró ofuscada.