Karina Jelinek trabaja mucho sus redes sociales, donde suele compartir fotografías y videos de su cápsula de lencería, algunos productos que la tienen como imagen de marca y sus participaciones especiales.

Alrededor de un millón de admiradores esperan sus producciones y se sorprenden con las vistas desde su casa o en estudio. Y así la cifra sigue subiendo.

Karina Jelinek

De esta manera consigue miles de “likes” y comentarios diariamente, que utiliza para despertar suspiros de admiración en los fans, que opinan sobre su carrera con mucha asiduidad.

Karina Jelinek

Ahora, la modelo decidió compartir un video donde se la puede ver modelando la nueva cápsula de ropa de lencería “Anima bendita by KJ”. Ya lleva subidos varios conjuntos de la nueva colección.

En el video se la ve posando en un backstage de una producción fotográfica con un delicado conjunto de lencería en color manteca con encajes oscuros en los bordes. El equipo se completa con una larga bata al tono.

En otra de las producciones posa junto a otra modelo las dos con body de encaje en color negro, con varias transparencias.

Se trata de producciones muy cuidadas, con importante maquillaje y peinado muy sofisticado.

Como epígrafe, la modelo publicó: “Así fue el #backstage de tan solo un adelanto de mi línea cápsula” y dejó un agradecimiento a todas las marcas que la acompañan. Y los “likes” sumaron rápidamente más de 75 mil.

Un pedido de ayuda muy misterioso

Karina publicó un tweet sobre una mujer desconocida: “Buenas noches. Les cuento algo por si me pasa algo. ¿Quieren saber? ¡Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar (sic) lo mismo”, escribió.

Karina Jelinek posó desde Tulum Instagram/@karijelinek

“Kari no se entiende si es un pedido de ayuda o descargo… ¿estás bien?”, contestó una seguidora. Y todos sus seguidores comenzaron a comentar sin comprender qué le pasaba.

Luego la modelo borró el tweet y aclaró que se encontraba en perfecto estado: ”¡Estoy bien ángeles! Disculpen y gracias por sus mensajes”, escribió Jelinek sin dar mayor explicación sobre el hecho.