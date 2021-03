No hay dudas de que Karina Jelinek es una de las mujeres más bellas en el espectáculo nacional. La famosa sabe conquistar a las redes cada vez que sube una publicación, y esta vez no fue la excepción: su nueva producción fotográfica para Instagram así lo demuestra.

Karina Jelinek se encuentra en Estados Unidos. (Instagram/@karijelinek)

La modelo cautivó a sus más de 900 mil seguidores con un particular look: un sombrero estilo vaquero, un pañuelo a modo de top y un mini color azul. Lo hizo desde sus vacaciones en Miami, las cuales parece estar disfrutando a más no poder.

Karina Jelinek utilizó un pañuelo como top. Instagram/karinajelinek

“¡Buen día! ¡Ya por desayunar!”, explicó en la publicación. En la postal podemos ver a Karina Jelinek disfrutando de una bebida en lo que parece ser el lobby del hotel en el que se hospeda, muy relajada y sonriente. La fotografía ya suma más de 3 mil “me gusta” de sus seguidores.

Karina Jelinek y un cumpleaños melancólico

Recordemos que la famosa modelo está atravesando un momento muy particular en su vida. Es que el pasado 23 de marzo cumplió sus 40 años. Los celebró desde Miami, junto a tres amigos, y al hacerlo no pudo evitar una reflexión: “Noche melancólica”.

La modelo celebró su cumpleaños número 40. Redes

“Y llegó el cumple. Los 40”, escribió también en sus redes sociales. Indudablemente, el alcanzar las cuatro décadas implica un punto de cambio para Karina, aunque si de algo no tenemos dudas, a juzgar por las fotos, es que el tiempo parece no pasarle.