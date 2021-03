Karina Jelinek (40) es una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo. Con tan solo 21 años, la artista oriunda de Córdoba se lanzó a la actuación e incursionó en la televisión llevando adelante el rol de Rosaura en la novela “Son amores” (El Trece).

Sin embargo, su trayectoria comenzó desde mucho antes. Es que cuando tenía 16 años, Jelinek inició su paso por el modelaje en su provincia natal. En aquel momento, se convirtió en Miss Carlos Paz y Miss Córdoba.

Karina Jelinek tiene más de 900 mil seguidores. Foto: mundot

Este lunes, la actriz cumple 40 años. “Más grande, más linda. La belleza no se va con los años”, señaló un usuario de Instagram previo a su cumpleaños.

Su vida siempre ha sido de público conocimiento. Es por eso que sus fans la siguen de manera incondicional a través de las redes sociales, en las que comparte contenido a diario con sus más de 900 mil seguidores, quienes comentan cada una de sus publicaciones y le expresan su cariño y admiración.

Karina Jelinek en 2013. (Foto: Web)

Karina Jelinek estuvo casada con Leonardo Fariña desde 2011 hasta que tres años después, tras hacerse pública la causa conocida como “La ruta del dinero K”, se divorciaron.

Karina Jelinek y Leonardo Fariña se casaron en 2011. (Foto: Maria Eugenia Cerutti

“Ya lo perdoné y lo solté. O sea no voy a cargar esa mochila toda mi vida, porque me perjudico yo. Ya lo perdoné, le deseo lo mejor, él me pidió disculpas, me mandó una carta, y bueno, eso pasó hace mucho tiempo”, explicó al respecto la modelo a Andy Kusnetzoff en el programa televisivo “Podemos Hablar” (Telefe) en 2019.