Karina Jelinek fue considerada de las morochas más lindas de Argentina, y desde que salió a la luz que su corazón ya tiene dueña desilusionó a más de uno. Hace unos meses confirmó su relación con su representante, Florencia Parise, y se la ve más feliz que nunca. Sin embargo, los seguidores no se privan de piropearla y sus posteos desde las playas del Caribe no paran de cosechar miles de Me Gusta y múltiples comentarios.

Con un bronceado digno de envidiar, un set de bikini y pollera de cuero y la colita de pelo tirante se robó todos los corazones. En sus historias de Instagram compartió lo que parecería ser una bella velada en las cálidas noches de Tulum y se la vio más radiante que nunca.

También se la vio en más fotos donde la modelo posó frente al espejo en bikini, y en la publicación puso “Tulum, los leo”, dando pie a que comenten lo que quieran sus seguidores. Dicho y hecho, los piropos no tardaron en llegar, así como opiniones acerca del lugar. “Ahí quiero envejecer” o “Qué envidia, subí más fotos”. “Se te ve radiante Kari”, “¿Estás con Flor?” o “Más bella imposible” fueron algunos otros.

Karina Jelinek posó desde Tulum Instagram/@karijelinek

Karina Jelinek lució su bronceado desde el Caribe Instagram/@karijelinek

Varios usuarios se cuestionaron quién sería su compañero/a de viaje, ya que en ningún posteo se la ve a su pareja. Recordemos que si bien los rumores surgieron desde antes, la modelo confirmó su romance con Florencia Parise en agosto, donde decidió hablar abiertamente sobre su situación sentimental y su sexualidad con revista Gente. “Yo no elijo de quién enamorarme, me atraen hombres y mujeres”, se lee en la tapa de la revista junto a una foto donde de Karina que fue tomada en su casa.

“Con Flor Parise tenemos un vínculo muy lindo. La conocí por Paz Cornu, a quien le tengo mucho cariño aunque ya no seamos amigas. Desde hace tres años nos volvimos inseparables, compañeras de vida, compartimos viajes y pasamos mucho tiempo juntas”, leyó Ángel de Brito durante su programa “Los Ángeles de la Mañana” (ElTrece).