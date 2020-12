El Polaco y Barby Silenzi vivieron varios días complicados. La pareja se separó, parecía ser una decisión sin vuelta atrás, hasta ya se hablaba de una nueva persona en la vida del cantante. Sin embargo, todo dio una vuelta y terminaron reconciliándose.

Todo quedó grabado en una imagen que compartió Sol Cwirkaluk. La postal retrata una salida familiar y lo que sería la reconciliación. Todos fueron a ver en familia la obra “Una mágica Navidad” de Flavio Mendoza, donde trabaja Karina, madre de Sol.

La foto que compartió la hija del músico donde muestra una salida familiar. Instagram/barby_silenzi

Barby explicó en diálogo con Paparazzi el motivo de su reconciliación con El Polaco: “Tuvimos una charla y volvimos a bancar la relación y la familia”. Sin embargo, todavía queda una duda en el aire que lanzó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana.

En el programa compartieron un fuerte y polémico audio de Fede Bal invitándolo al Polaco a una fiesta en su casa: “Obvio, la pileta está hirviendo. Hace tres días que la vengo calentando. ¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? Yo no sé cómo estás vos con Barby ni nada. Acá todas las personas que entran saben que no pueden sacar ni una foto. No te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener problemas con Telefe ni nada. Vos relajá en eso que mi casa es un bunker… y las chicas que vienen… ay, Polaco. Está anunciado lluvia, pero me chup… un hue… Vamos a estar todos del ort… bailando, chupando, haciendo cositas”, dice el actor en el mensaje.