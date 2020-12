A horas de la ruptura amorosa de El Polaco y Barby Silenzi, hoy se conoció un escandaloso audio que habría desatado la crisis que atraviesa la ex pareja, con su posterior distanciamiento.

Se trata de una explosiva nota de voz de WhatsApp, que tiene en el centro de la polémica a otro mediático: Federico Bal.

En la grabación que el periodista Ángel de Brito dejó trascender esta mañana en su programa “Los Ángeles de la Mañana” (LAM), se escucha a Bal invitándolo a una fiesta en su casa con mujeres.

La panelista Andrea Taboada fue quien consiguió el mensaje que el actor le envió a su amigo. Al respecto, el conductor aclaró: “Alguien le saca el audio al Polaco de su teléfono y se lo manda a Andrea. No es Barby y no la estoy cubriendo”.

Luego de adelantar que no iba a mostrar todo el mensaje y tras darle play, de Brito reprodujo el audio. “Pero obvio, la pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando. ¿Sabés las mujeres que vienen Polaco?”, dice se escucha a Bal decirle a su amigo.

Ante la sorpresa de sus panelistas, de Brito afirmó que la parte “interesante” concluye allí. “Ahí lo dejo porque después hablan de otras cosas. Acto seguido aseguró que “se pudrió todo cuando Barby escuchó este audio”.

Los novios ya estarían viviendo en casas separadas. Foto: Web

A su vez, Yanina Latorre contó detalles de la participación del Polaco en el festejo en la casa de Bal. “El Polaco fue a la fiesta. No estuvo con nadie en particular, no se levantó a nadie (al menos ahí). Bailó con todas, se hacía el canchero. Durante toda la noche, aseguró que estaba soltero. Se mostraba excitado al contarlo”, precisó.

Según Latorre, la juntada arrancó con un asado, al que asistieron muchas chicas. En teoría, el barman era Pepe Ochoa, amigo de Bal y ex amigo de Laurita Fernández. También corrió el rumor de que estuvo el coréografo Matías Napp.

Supuestamente, no hubo ningún otro famoso. “Fue una reunión grande, a la que fue llegando gente de a poco. En total, hubo aproximadamente 50 personas”, agregó, y lanzó, contudente: “¡Y el Polaco no volvió a dormir a la casa”. ¡Tremendo!