Masterchef Celebrity enfrentó una de sus galas de eliminación más complicadas hasta la fecha. El participante que vivió una de sus peores experiencias dentro del certamen culinario fue Federico Bal, quien no solo declinó la ayuda de los jurados sino que sufrió un grave accidente con un cuchillo.

El motivo por el que Bal no quiso aceptar el consejo de los jurados tendría que ver con una convicción ligada a que si se iba del concurso quería que fuera “por su propia mano”. Una explicación que él le entregó al presentador Santiago del Moro.

“Quise cortar el ajo muy chiquito y me abro la mano a un nivel en donde parecía un bife de chorizo. No es tanto el dolor sino que me baja un poco la presión como pasa siempre por lo que tuve que salir un rato”, comentó el famoso al momento del accidente en su estación de cocina.

Fede Bal perdió valiosos minutos tras su accidente. Instagram/balfederico

Fede tuvo que alejarse de la cocina por un momento, lo cual lo hizo perder varios minutos. Sin esperarlo y cambiando todos sus planes, el hijo de Carmen Barbieri tuvo que aceptar que sus compañeros lo asistieran en la preparación del plato luego de negarse a la ayuda de los jueces.

Un detalle que no pasó desapercibido al momento de la devolución de su preparación. En realidad, Martitegui fue el encargado de anunciar la eliminación y le hizo notar al actor, de una manera bastante severa y hasta con una supuesta sonrisa, sobre el final de su camino en Masterchef. “Me voy y sonríe. ¿Qué pasó? Tenía una sonrisa, tenía dientes Germán”, dijo Bal antes de despedirse del concurso.

El hijo de Carmen Barbieri resultó eliminado de Masterchef Instagram/balfederico

Esta jornada de eliminación dejó en advertencia a Vicky Xipolitakis y especialmente al Mono de Kapanga sobre lo que estará por venir en próximos encuentros. La salida de Fede marca un cambio de giro entre los favoritos a llegar hasta la final del programa.