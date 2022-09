Sabrina Marcucci analizó la situación social de Ushuaia

Marcucci hizo un repaso en las actividades que se fueron desarrollando en el último tiempo desde la Secretaría. Resaltó las actividades realizadas por el mes de las infancias donde se celebró esta etapa de la vida con juegos, actividades recreativas, de conversación y reflexión entre 200 personas, abarcando temáticas como las diversidades de género, entre otras. Marcucci remarcó que hablar de diversidades es el producto de muchos años de trabajo y de mucha militancia.

Sabrina Marcucci hizo un repaso en las actividades que se fueron desarrollando en el último tiempo desde la Secretaría. Foto: Vía Ushuaia

También remarcó las actividades en Cancha 4, en el Centro Cultural “Esther Fadul” y en el Centro de Desarrollo de Infancias de Andorra. En total, pasaron alrededor de 500 niños y niñas. También mencionó las actividades realizadas con chicos que conviven con TEA y son acompañados a través de la terapia con caminos. La secretaria resaltó esta actividad porque en estos casos, son niños que, por lo general, quedan fuera de ciertas actividades, como actos en las escuelas.

En este sentido, Marcucci remarcó “ no es que los chicos tienen que adaptarse al sistema. El sistema tiene que saber alojar la diversidad de los niños, las niñas, los adolescentes y creo que este es un gran desafío que tenemos quienes traccionamos y le ponemos el cuerpo a las instituciones”.

Asimismo, mencionó la importancia de realizar actividades para personas con discapacidad, quienes, en general, no pueden concurrir a eventos masivos, con música fuerte. Es por ello que el domingo se realizó un nuevo evento, donde personas con discapacidad, pudieron disfrutar de un encuentro particular propuesto por el Consejo Municipal de Discapacidad. Con esta actividad finalizaron los festejos por el mes de las infancias y desde la municipalidad quedaron satisfechos por los resultados puestos en manifiesto por las instituciones que abordan la promoción y acceso a derechos.

Por otro lado, abarcó la problemática habitacional, la cual reúne a una gran cantidad de vecinos que necesitan una vivienda y la ciudad carece de ofertas para solucionar la situación de cada familia. No obstante, Marcucci indicó que desde las áreas municipales están abiertos a escuchar a los vecinos, y conjuntamente, lograr alcanzar una solución a través de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial o bien, a través del gobierno provincial, en las oficinas del IPVy H. Remarcó que “hay que pensar en una legislación que tenga que ver con la regulación de los alquileres temporarios” , entendiendo que, “el registro de demandas de tierras, estuvo cerrado durante 20 años”.

Sabrina Marcucci abarcó diferentes temáticas que son parte de la realidad que transita la ciudad. Foto: Vía Ushuaia

En relación a esto, recordó que en 7 años de la actual gestión municipal se logró entregar solución habitacional a casi 4000 personas, a través de programas, en cogestión con el gobierno nacional. Aun así, reconoció que todavía falta y pidió que el gobierno provincial actúe en consecuencia e incluya a los trabajadores. “ No necesitamos el certificado de pobreza , que es la famosa negativa de ANSES. Hoy un trabajador que este en la fábrica o en la gastronomía, la verdad es que no les alcanza”, dijo.

A sabiendas de que, desde la Municipalidad, no van a poder solucionar al 100% todos los casos, la sociedad puede recurrir para solicitar apoyo. En el caso de no poder solucionar desde el Municipio, Marcucci indicó que se puede hacer un trabajo articulado con otras instituciones. “No porque me escribana mí van a tener una respuesta mejor o que le escriban al intendente” , dijo y remarcó que la Secretaría está abierta todos los días desde las 9 hasta las 18hs y cuenta con profesionales que les van a dar una respuesta y tienen las herramientas para acompañar a la sociedad en sus problemáticas, aun sin tener competencia en el asunto, pero el acompañamiento existe para prevenir que el problema o para que la situación no siga creciendo.

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia

Hacia el futuro, la planificación de la municipalidad para lo que queda de gestión y proyectándose incluso en la etapa posterior al 2023, se está trabajando en la gestión y generación de espacios para llevar soluciones y acompañamiento a las y los vecinos de Ushuaia. Es el caso de la Residencia para Adultos Mayores. “la mirada tiene que trascender las gestiones”, dijo la secretaria recordando “que el Estado esté para la gente”.

En las próximas semanas se estará realizando diferentes actividades que nucleará a los adultos mayores por un lado, para la celebración del jubilado y la jubilada, para lo cual se está organizando un gran evento en forma conjunta con PAMI, donde van a compartir un grato momento de música, baile, comidas y sorteos . Asimismo, adelantó que, para finales de noviembre, se va a realizar la jornada de “intervención callejera”, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.