El actual subsecretario de Comunicación de la Municipalidad de Ushuaia, Nicolás Pelloli, integra la lista de candidatos a concejales de “Unidos Hacemos Futuro”, que impulsa la continuidad del intendente Walter Vuoto.

Días atrás visitó los estudios de Radio Mitre y, en “La Hora Vía”, dejó sus impresiones y propuestas ante las próximas elecciones.

“Tenemos una lista muy importante, con personas que son representativas de la ciudad. Estamos contentos como marcha la campaña para que Walter Vuoto siga siendo el intendente”, dijo Pelloli.

“Creo que la gente nos va a terminar eligiendo. Nuestro Intendente es un gran ejecutor, quienes están en Ushuaia desde antes que llegara Walter Vuoto, saben que la ciudad creció mucho gracias a su gestión”; amplió el actual Subsecretario de Comunicación.

Pelloli reconoció que ser periodista tiene un plus a la hora de capitalizar el feedback con los vecinos. “Aprovecho esa experiencia para entablar conversaciones y conocer las necesidades de los fueguinos. Los cambios se hacen desde adentro y quiero seguir siendo parte de esta transformación que estamos haciendo”, afirmó.

El candidato a Concejal destacó el valor de la obra pública del actual Intendente y el trabajo que se está haciendo para mejorar el transporte público de pasajeros en la ciudad. “La gente nos eleva la vara continuamente, Cuanto más haces, más te piden”, describió.

“Con Walter Vuoto hay un fuerte trabajo de gestión, es algo que también se nota en el área de Salud, donde hoy hay un Subsecretaría con variedad de prestaciones”, remarcó el actual funcionario.

Nicolás Pelloli: “Tengo un fuerte compromiso con la ciudad y el Intendente” Foto: Prensa

“Ushuaia no deja de crecer y esto exige a la intendencia a seguir avanzando. Este modelo que aplicó Walter (Vuoto) hace que la ciudad tenga ese crecimiento constante. Hay un trabajo muy fuerte en todas las áreas que integran el Ejecutivo”.

Sobre su candidatura y la manera en la que fue propuesta, conto: “No me la esperaba. Me sorprendió, pero me gusta porque soy fueguino y tengo un fuerte compromiso con la ciudad y la gestión”.

“Estoy muy orgulloso de pertenecer a la gestión que lleva adelante Walter Vuoto. Espero que siga mucho tiempo más o lo que el defina. Hay gestión, hay voluntad y la gente nos va a acompañar”, finalizó Pelloli.