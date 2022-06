Las fuerzas militares británicas, desplegadas en Malvinas, realizaron ejercicios militares en el centro norte de la Isla Soledad a fines del mes de mayo. Estas actividades coinciden con el cambio de tropas de la Compañía de Infantería de Rotación (RIC, por sus siglas en inglés), la cual, desde la segunda quincena de febrero hasta la segunda quincena de mayo, estuvo operando con tropas del Regimiento de Infantería del Duque de Lancaster.

Izquierda, comandante del Regimiento del Duque de Lancaster - Derecha: comandante del 4 Batallón del Regimiento Real de la Princesa de Gales. Foto: Web

En este sentido, las tropas del 4to Batallón del Regimiento Real de la Princesa de Gales , asumió el control de la RIC. Estas tropas son un regimiento dirigido por el Cuartel General de Reserva y está conformado por una mezcla de soldados regulares y de reserva, aunque son una unidad de línea superior. Este Regimiento, conocido como “Los Tigres”, es uno de los más condecorados del Ejército Británico. Como Regimiento, están entrenados en combate cuerpo a cuerpo y como Batallón, están dotados de armamento y equipo de última generación.

Manejan armas ligeras como fusiles L115A3 (francotirador de largo alcance) es un arma de gran calibre que proporciona miras telescópicas diurnas y nocturnas, ametralladora ligera de asalto, fusil de asalto SA80, mortero L16A2 de 81mm y armas guiadas como el misil antitanque “Javelin” de alcance máximo de 2500 m. Está diseñado principalmente para destruir tanques y vehículos blindados ligeros, pero también contra defensas fijas, como búnkeres y edificios. Posee una potente capacidad para todo clima, de día o de noche y capaz de operar en sobrevuelo y ataque directo.

4to Batallón del Regimiento Real de la Princesa de Gales en ejercitaciones. El flash de reconocimiento táctico es una insignia de colores azul y amarillo. Foto: Web

Con la llegada de estas tropas, los militares británicos prevén la realización de nuevos ejercicios que irán desde el 6 al 10 de junio en la misma zona de ejercitación del centro norte de Isla Soledad conocida como el área “Cebolla”.

Por otro lado, como estaba previsto, se dio a conocer la llegada de un nuevo Buque de Patrulla Pesquera que reemplazará al FPV “Protegat”, un buque potero modificado para realizar la tarea y que opera en las islas desde el año 2009. Si bien es un buque civil, las Fuerzas Británicas de Defensa de las Islas Malvinas, embarcan con armamento calibre 12.7mm, para tareas de disuasión.

Malvinas prevé el reemplazo del FPV "Protegat" para enero del 2023. Foto: Web

Esta nueva unidad se está construyendo en Asia, se prevé que esté lista para diciembre de 2022 y esté operativa para enero de 2023. Por su diseño moderno, permite alcanzar grandes velocidades y tener gran autonomía. Al igual que el FPV “Protegat”, es un buque que no es militar y su tarea no es una tarea militar , pero no se descarta la participación de personal con experiencia, tales como los milicianos de las Fuerzas Británicas de Defensa de las Islas Malvinas.

Desde las autoridades marítimas, que operan la embarcación, prevén que el nuevo patrullero permanezca durante los próximos 15 años navegando y realizando su tarea de fiscalización pesquera.