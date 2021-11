Faltan algunas horas para conocer el nombre del ganador de esta temporada de “Bake Off Argentina”. Los dos finalista de esta versión del concurso de pastelería son Carlos y Facundo.

Carlos es un docente de primaria nacido en Río Gallegos y quien durante la competencia demostró el gran amor que tiene por su profesión combinándolo con su pasión en la cocina.

“Me dedico a la docencia desde hace bastante. Lo que sí me gusta es en el tiempo libre dedicarme a cocinar porque es como mi cable a tierra. me ayuda a concentrarme en lo que me gusta”, expresó Charlie, como le dicen sus amigos.

Además, según el mismo reveló en la presentación del primer episodio, le gustan los datos curiosis, la jardinería y la historia.

El joven fueguino tiene 30 años y durante esta temporada protagonizó una serie de rumores que hablaban sobre el nacimiento de una supuesta relación entre él y otra participante del concurso: Ximena Alfaro, de 20 años.

A qué hora es la final de Bake Off

Este lunes a las 22:45 horas será el último episodio del programa de pasteleros, después del estreno de “MasterChef Celebrity 3″.

Esta noche, solo uno de los dos finalistas, Carlos y Facundo, se consagrará ganador de la tercera entrega.