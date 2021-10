Queda poco para que Bake Off Argentina, el famoso programa de los pasteleros apague sus hornallas, por lo que a medida que pasan los días y tras el nerviosismo y presión, sus participantes sacan a la luz sus problemas personales e historias de vida.

Paula contó los detalles sobre su salud

Esta vez fue María Paula Paternoster (29), quien este lunes al momento de mostrarle al jurado la torta galesa que preparó cocinó una torta galesa de naranja con arándanos rojos, castañas y maní con crema vegetal, reveló el porqué eligió esa especialidad.

“Es una torta que yo creo que nos debemos con mi familia. Venimos de unos meses muy complicados. En marzo descubrimos que tengo un tumor en el cerebro, un adenoma hipofisario. Es benigno, pero eso desencadena problemas hormonales como infertilidad, menopausia temprana”, expresó Paula.

Paula es empleada administrativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Todo esto me lo dijeron en una llamada de veinte minutos, que fue bastante difícil de procesar. Y ahí le metí un montón a la pastelería. Y en este camino, la ciencia no siempre tiene respuestas cortas, y fui a una persona que me dijo ‘vos sos una ganadora’ y me dijo que me anotara en Bake Off, porque tenés todo para ganar”, agregó la joven entre lágrimas.

Al escuchar esto, Damián Betular le consultó: “¿Te guardaste esto todas estas semanas? No solamente es cansancio sino también este proceso”, a lo que ella respondió: “Sí, a veces me dan dolores de cabeza, hay días en los que tengo muy baja energía, migrañas”.

“Yo vine muy enojada con mi cuerpo porque sentía que no iba al poder pero toda esta experiencia sirvió para amigarme conmigo misma. Son muchas obras, mucha presión, y correr hasta el abatidor y volver, y estar bien es un logro tremendo”, concluyó la empleada administrativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA).