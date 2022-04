Juan Carlos Arcando, figura política de la provincia de Tierra del Fuego, se presenta nuevamente ante las situaciones y desafíos que atravesará la ciudad con las elecciones a Convencionales Constituyentes del 15 de mayo, para la reforma de la Carta Orgánica Municipal. Si bien expresó que no era su intensión volver al plano político , se vio motivado a participar, al ver que “hay cosas que no corresponden” y de acuerdo a su experiencia, hay que abordarlas y no dejarlas pasar.

Juan Carlos Arcando siempre estuvo vinculado a la política en la ciudad y la provincia. Actualmente retornó a plano político como candidato a Convencional Constituyente.

En esta oportunidad Arcando se presenta conformando y liderando la lista 555 “Hacer un nuevo país desde el sur” y va acompañado consecutivamente por Sandra Lucia Díaz, Guillermo Eduardo Torres, Silvia Estela Bronzovich y otras figuras en las que aparecen también, los legisladores Furlan y Bilota.

Desde su visión y experiencia dijo que “para los que llamaron a esta posibilidad de reforma, tiene un solo objetivo, que es lograr la reelección de aquellos que ya tienen dos mandatos, con este. Tienen dos mandatos y no pueden ser reelectos nuevamente. Entonces, están buscando, a través de esta reforma, poder perpetuarse en el poder y esto, no corresponde ”, afirmó. Arcando estuvo alineado con las palabras de figuras políticas de otras fuerzas que opinaron que, lo mejor de la democracia es la alternancia y afirmó: “yo no quiero tener ‘Gildos’ Insfrán acá en Tierra del Fuego ”.

El referente político opinó acerca de la importancia de la alternancia y expresó lo que sucede cuando uno ocupa puestos de decisión y poder político, más que nada en el Ejecutivo. Arcando hizo referencia a que hay veces en las que se pierde la objetividad, cuando uno se enquista en un puesto, y el círculo asesor y las personas que rodean al Ejecutivo, lo ponen en lugares más altos de los que realmente están. Dijo que las adulaciones no dejan ver ni atender las realidades y necesidades del pueblo, los problemas se naturalizan y no se solucionan.

El líder de la Lista 555 insistió en la alternancia y remarcó que, cuando uno entrega el cargo y toma el período de receso, esos cuatro años, sirven para hacer una revisión de las cosas que no se tuvieron en cuenta durante la gestión. “Si querés volver a los 4 años, vas a volver con la impronta y eso que no viste, mientras que estuviste en la gestión, lo vas a ver y lo vas a solucionar. Mientras te quedés en el lugar, no lo vas a ver” , remarcó.

Juan Carlos Arcando habló de muchas cosas, entre ellas la creación del bastón de gobernador, la operación mediática en su contra y presentó la factura que consta que fue él quien se hizo cargo del pago y no el Estado. Foto: web

Arcando, quien acompañó a un constituyente en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, tiene experiencia en tratar estos temas. Es por ello que luego de analizar, junto a sus compañeros de lista, los artículos que se quieren reformar de la Carta Orgánica Municipal, determinaron que los más importantes son los que tienen que ver con: reelección indefinida, artículos de participación y contralor de la gestión. Desde “Hacer un nuevo país desde el sur”, consideran que no existen fundamentos para la reforma en la mayoría de los artículos . Solo 10 artículos fueron fundamentados por el presidente del Concejo Deliberante hace 3 o 4 años atrás.

Por otro lado, tienen propuestas para incorporar a la Carta Orgánica como “Clausulas transitorias”. Estas cláusulas tienen que ver con reducir el gasto político al 15% a 4 años; que el 25% del presupuesto de obras públicas esté destinado a suelo urbano; Transparencia en la entrega de viviendas y lotes, y la Democracia participativa.

Para finalizar, Juan Carlos Arcando habló de la operación mediática que hicieron en su contra por el bastón de gobernador que solicitó al orfebre Juan Carlos Pallarols. Al aire contó cómo habían sucedido los hechos en torno a la construcción de ese elemento y dijo que aparte de pagarlo con su dinero, representa algo muy personal para él. Mostrando la factura de la casa de orfebrería, contó que el mango del bastón, está hecho con las vainas de las municiones utilizadas en la Guerra de Malvinas , al contrario del resto de los bastones que tienen incrustaciones de piedras y metales preciosos. “Después del 82, recolectó del campo de batalla, todos los casquillos de la munición que utilizaron nuestros combatientes. Recolectó todo eso, lo trajo, lo fundió y con eso hizo la rosa de la paz. Lo llamé y le dije ‘¿te quedó algo de eso?’, ‘si’. Yo quiero que el mango de mi bastón sea con ese material”, explicó y le contó que él tiene un primo que entregó la vida en la Batalla de Darwin .

Juan Carlos Pallarols fue el encargado de hacer el bastón y el mango fue construido con vainas de las municiones utilizadas en Malvinas. Foto: web

Cabe recordar que su primo, es el soldado Clase 63 Ramón Ángel Cabrera y es uno de los 12 soldados Caídos en Combate, durante la Batalla de Darwin. Cabrera era parte del RI 25 del Ejército Argentino y cayó en combate el día 28 de mayo de 1982 cuando tenía 19 años. Fue reconocido con la Medalla “La Nación Argentina al muerto en combate”.

Es por ello que representa algo personal. “Ese fue uno de los motivos, más allá que si correspondía que lo pudiera pagara el Estado. Yo no dejé que lo pagara el Estado. Para mí, lo que paga el Estado, queda en el Estado. Como yo me lo quería quedar, porque era una cuestión muy personal, me lo pagué yo y me lo llevé a mi casa ”, remarcó.