Una charla relajada, anécdotas de enamoramiento y una conductora icónica como Moria Casán. El combo parecía inocente, pero terminó explotando en redes. En las últimas horas, usuarios detectaron una llamativa similitud entre lo que contó Lali Espósito sobre cómo conoció a Pedro Rosemblat, su actual su pareja, y lo que relató la China Suárez tiempo después, también sentada frente a la One.

Todo arrancó cuando se viralizaron fragmentos de ambas entrevistas. En el caso de Lali, la artista recordó el momento exacto en el que vio entrar a su Pedro y cómo algo, por primera vez, la descolocó por completo. “Cuando entró ese 1,90 al establecimiento donde estábamos, yo hice así y me sentí nerviosa, me impactó su porte, su presencia y me puse muy nerviosa y no le hablé como por 4 horas”, contó, entre risas y autocrítica.

La charla siguió con detalles que sorprendieron incluso a ella misma. “Yo que siempre me hago la canchera, la que encaro… no podía. Me puse nerviosa. Me pasó algo especial con él”, remató. Moria, picante como siempre, sintetizó: “Te flechó algo. Qué lindo”.

¿Se copió? La llamativa coincidencia de la China Suárez con Lali Espósito que generó polémica

Hasta ahí, una historia más de flechazo. El tema explotó cuando usuarios rescataron una entrevista posterior de la China Suárez, también con Moria, donde el relato sobre su primer encuentro con Mauro Icardi generó un déjà vu inmediato. “No sabía que era tan alto. Eso fue lo primero que me… llegó, me impactó”, dijo la actriz. Y agregó: “Mauro llega a un lugar y es imposible no verlo, es muy llamativo. Ahí se me aflojaron las piernas”.

Lali Espósito y la China Suárez, dos figuras bajo la lupa constante

Lali y la China no solo comparten pasado artístico y una amistad que quedó en el camino. También son dos de las figuras más observadas del espectáculo argentino. Cada gesto, palabra o entrevista suele analizarse al detalle, y esta vez no fue la excepción.

La foto de Pedro y Lali.

Las redes hicieron lo suyo. Comentarios como “Yo también me acordé que Lali había dicho algo re parecido” o “¿La China copiando a su ex amiga?” se multiplicaron. Otros fueron más técnicos: “En Lali tiene sentido porque ella es bajita, la otra mide como 1.70, ¿de dónde le va a parecer tan alto?”. Incluso hubo quienes defendieron la espontaneidad: “Así es cuando uno conoce al amor”.

China Suárez y Mauro Icardi

El debate quedó instalado. ¿Coincidencia genuina o relato aprendido? Algunos remarcan que las frases de Lali fueron excepcionales en su discurso habitual, mientras que en el caso de la China muchos sienten que repite fórmulas. Otros bajan un cambio y recuerdan que el impacto físico y emocional al conocer a alguien puede describirse de maneras similares.