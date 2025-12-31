Tensión máxima en Ezeiza: Mauro Icardi y la China Suárez vivieron un incómodo momento en el aeropuerto y se filtró el video

Luego de haber disfrutado de la Navidad en la Argentina, Mauro Icardi y la China Suárez decidieron regresar a Turquía debido a la agenda laboral del futbolista. Como es de suponer, la pareja evitó hablar con la prensa mientras transitó por el aeropuerto de Ezeiza, pero ese hecho no impidió que ocurriera lo inesperado.

Cabe mencionar que, los temas relacionados con el Wanda Gate han perdido relevancia en las últimas semanas, pero aun así, hay acontecimientos que no pasan desapercibidos y generan todo tipo de revuelos en las redes sociales. Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, mediante lo ocurrido con la China Suárez y Mauro Icardi.

La China Suárez y Mauro Icardi en Instagram.

Qué pasó con Mauro Icardi y la China Suárez en Ezeiza

Durante las últimas horas, Mauro Icardi y la China Suárez transitaban por el aeropuerto Internacional de Ezeiza de Argentina y, de forma repentina, un fanático de la hermana de Zaira Nara gritó: “Aguante Wanda”. Posteriormente, el video se viralizó en las redes sociales y las opiniones no se hicieron esperar.

Mediante la grabación expuesta por la periodista Naiara Vecchio a través de su cuenta oficial de X, los cibernautas notaron la incomodidad de Mauro y la China ante el grito referido y, hasta, resaltaron que la pareja se habría disgustado. Pero lo cierto es que ni la actriz ni el deportista han hablado al respecto.

El martes 30 de diciembre, el futbolsita y la modelo llegaron a Estambul, Turquía, y fueron recibidos por los hinchas del Galatasaray con pancartas y demás accesorios alusivos a Mauro Icardi. Mientras los hechos transcendían, desde X los fans de Wanda Nara hacían referencia al polémico video de ambos en el aeropuerto, con comentarios que decían: “Se quedaron cortos”, Les hubiera gritado más cosas" y “Son dos sinvergüenzas”.

La China Suárez y Mauro Icardi tras llegar a Turquía.

Pero como bien se indicó antes, la China y Mauro decidieron hacer caso omiso al incómodo momento que vivieron en Argentina y, tras llegar a su destino, mostraron en Instagram cómo disfrutan de la tranquilidad de su hogar en Turquía.