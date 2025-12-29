La inesperada reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron por los rumores de infidelidad de su novio

Wanda Nara es una de las figuras más importantes del entretenimiento argentino y todo lo que pasa con su vida genera repercusiones. La famosa está en pareja con Martín Migueles hace meses, y a pesar de que la relación es más bajo perfil que las anteriores, surgieron rumores de infidelidad por parte de él.

Todo comenzó cuando en SQP, Yanina Latorre reveló que Claudia Ciardone, una famosa y ex de Migueles, le contó que volvió a escribirle y la invitó a salir, lo que encendió rápidamente los rumores de infidelidad hacia su pareja Wanda Nara.

Wanda Nara y Martín Migueles.

Mientras la pareja estaba en Punta del Este, donde fueron a pasar Navidad junto a los hijos de Wanda con Maxi López. En su regreso al país, ya que la famosa vino a buscar a sus hijas con Mauro Icardi para que pasen Año Nuevo con ella en Uruguay, fue abordada por el móvil de Infama y le consultaron sobre el tema.

En el momento en que salían de hacer compras, Migueles esquivó las cámaras y se mantuvo al margen, mientras que Wanda detuvo su auto para responder.

Primero contó que se encontrará con Susana en Punta del Este, ya que vuelve en los próximos días, pero cuando el movilero le preguntó sobre los rumores de infidelidad, tuvo una llamativa reacción.

“En Buenos Aires dicen que están separados”, comentó el movilero. Ante esto, Wanda se mostró incómoda, negó con la cabeza e hizo una sonrisa para luego cerrar la puerta del auto e irse.

Qué dijo Claudia Ciardone sobre Martín Migueles

“Me escribe hace alrededor de un mes. Yo lo único que le pedí a él es que no me metiera en problemas, porque yo estoy muy bien en pareja, y que esto salga a la luz a mí no me suma nada", comenzó Claudia Ciardone en diálogo con SQP.

“Él a mí lo que me pedía era que me muestre con él, a lo que yo no accedía. Eso es lo que hace con Wanda, quiere ser famoso. Después me exigía que solo estuviera con él, mientras él no hacía eso conmigo”, contó la exvedette.

“Hace unos días me llamó a través de un conocido pidiéndome disculpas. Me pareció bien, le acepté las disculpas. Pero después me dijo de tomar un café y le dije que no, le di como un consejo de tía, que él estaba en pareja con una persona muy mediática, que no haga estas cosas, que no se mande cagadas”, reveló Claudia sobre el llamado de Migueles.

En ese sentido, la famosa contó que su ex le dijo que Wanda la odiaba, con la intención de “generar conflicto”. “Le gusta armar problemas entre mujeres”, expresó.