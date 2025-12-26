Claudia Ciardone habló de Martín Migueles, su exnovio, y le dejó un consejo a Wanda Nara: “Que esté atenta a todo”

Justo cuando Wanda Nara comenzó a mostrarse públicamente y feliz con su flamante novio Martín Migueles, cayó una bomba en el seno mediático: el empresario se comunicó con su exnovia para “invitarla a un café”. Y la mujer en cuestión es, nada menos, que Claudia Ciardone.

Wanda Nara y Martín Migueles.

Yanina Latorre contó detalles del, al menos, raro accionar de Migueles, quien tuvo un vínculo corto, pero vínculo al fin, con la modelo y exvedette, Claudia Ciardone.

Fue la propia Ciardone quien confirmó los dichos, agregando que Migueles primero le habría invitado un café y luego directamente le pasó su dirección.

“Quiere ser famoso”

“Me escribe hace alrededor de un mes. Yo lo único que le pedí a él es que no me metiera en problemas, porque yo estoy muy bien en pareja, y que esto salga a la luz a mí no me suma nada", comenzó Ciardone en diálogo con SQP.

Ciardone contó que se conocieron en el gimnasio de Nordelta y que estuvieron juntos alrededor de 3 meses. “Yo decido alejarme de él porque en el gimnasio viene y me increpa una chica, que no sé si era su ex o estaba con él, y después saltó otra más. O sea, en el gimnasio éramos tres mujeres y yo me quería morir”, dijo, a la vez que aseguró que Migueles suele andar con varias mujeres a la vez.

“Él a mí lo que me pedía era que me muestre con él, a lo que yo no accedía. Eso es lo que hace con Wanda, quiere ser famoso. Después me exigía que solo estuviera con él, mientras él no hacía eso conmigo. Y cuando pasó esto de las chicas dije ‘bueno, esto no está funcionando’. Desde entonces nunca más hablé con él”, contó.

Y luego pasó a dar detalles del “reencuentro” forzado por el propio empresario. “Hace unos días me llamó a través de un conocido pidiéndome disculpas. Me pareció bien, le acepté las disculpas. Pero después me dijo de tomar un café y le dije que no, le di como un consejo de tía, que él estaba en pareja con una persona muy mediática, que no haga estas cosas, que no se mande cagadas”.

Además, agregó que le dijo que Wanda la odiaba, con la intención de “generar conflicto”. “Le gusta armar problemas entre mujeres”, expresó. También señaló que suele “reaccionarle a historias”. “Primero me había dicho tomar un café y después directamente me pasó la dirección de su casa”, aseguró.

Acerca de si le tuviera que dar un consejo a Wanda, expresó: “Que esté atenta a todo para que no le pase lo que a mí, que de hecho me estaba llamando ahora para verme. Entonces eso, que vaya con cuidado".

“Wanda es la engañada”

El escándalo salió a la luz este viernes, cuando la conductora de SQP lanzó como una bomba el titular: “Wanda es la engañada” y pasó a contar los hechos a los que las panelistas no pararon de sumarle picante.

“Migueles le está escribiendo y mandando audios (no sexuales) a una famosa en retirada”, comenzó Latorre a desentramar el misterio. Enseguida, Ximena Capristo sumó que a ella también la había invitado a tomar un café: “Fui a Pasapalabra, lo vi, me saludó y me dijo ‘tomemos un café y charlamos’”. También Majo Martino aportó que “se anda haciendo el banana en el gimnasio del Chateau Libertador”.

Latorre contó que Ciardone estaba de novia hace muchos años con su actual marido, pero tuvo un impasse de 6 meses. Fue en ese momento en el que salió con Migueles unos 3 meses. “Lo dejó porque se dio cuenta que este salía con varias al mismo tiempo”, dijo la conductora. “Lo bloqueó de todos lados y no supo de él hasta ahora. Le mandó mensaje mediante otra persona para que lo desbloquee”, agregó.

“Quiero verte”

Yanina Latorre leyó los mensajes que intercambiaron Migueles y Ciardone después de charlar y dejar en claro viejos rencores. “¿Cómo viene tu semana? ¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte", le escribió sin ningún tipo de vergüenza el empresario.

Claudia Ciardone.

“¿Estás loco, Martín? Vos estás re expuesto. Esto te lo doy como consejo: aunque vos no seas conocido, Wanda está como en una vidriera. No tiene sentido que te arrisgues", fue la tajante respuesta de Ciardone.

La respuesta del novio de Wanda fue aun mucho más inesperada: directemente, le pasó la dirección de su casa de Nordelta. La modelo, no obstante, le reconoció que le gustó charlar y que quede “todo bien”, pero él insistió: “Por favor, tomemos un café”. Entre otros detalles que dio, Ciardone comentó que Migueles le dijo: “Wanda te odia”. “Siempre le gustó armar conflictos entre mujeres”, aseguró.