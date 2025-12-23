El sugestivo gesto de Wanda Nara tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez al país

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron al país con motivo de la celebración de las fiestas. El futbolista llegó a un acuerdo y tiene el visto bueno de la Justicia para pasar Navidad junto a sus dos hijas con Wanda Nara. La pareja vive a pleno su romance y están instalados en Turquía, donde juega el rosarino.

Ni bien pisó suelo argentino, el futbolista fue a retirar a sus hijas del Chateau Libertador, la torre ubicado por Av. Libertador, donde vive Wanda Nara con sus hijos. Lo más llamativo de la situación que ocurrió en paz sin ningún problema, y las menores ya están con su padre. Cabe recordar que las veces anteriores se generó un escándalo con policías y abogados de ambas partes.

Las señales más peligrosas en la relación de la China Suárez y Mauro Icardi, según una especialista en violencia masculina.

“Hace minutos nada más se retiraron Mauro Icardi, junto a la China Suárez y sus hijas del Chateau Libertador”, dijo Alejandro Guatti en el móvil de Intrusos (América).

El llamativo posteo de Wanda Nara cuando Icardi retiraba a sus hijas de su casa

Lo más extraño de toda la situación es que Wanda Nara no estaba en el lugar o no se presentó para acompañar a sus hijas.

Mientras se hablaba del tema en los medios de comunicación, Wanda Nara no quiso quedar atrás y apareció en sus redes sociales con una provocativa foto junto a su pareja Martín Migueles.

El llamativo posteo de Wanda Nara cuando Icardi retiraba a sus hijas de su casa

La mediática se mostró en traje de baño en la pileta y abrazada a su novio mientras este le da un beso en el cachete. La imagen no pasó desapercibida porque fue en el mismo momento en que ocurría la entrega de sus hijas a su papá.

Tras la autorización de la Justicia y el acuerdo con el Galatasaray, equipo en el que juega Icardi, el futbolista logró reencontrarse con sus hijas en el tiempo, lugar y momento establecido, sin ningún tipo de inconvenientes como las veces anteriores.