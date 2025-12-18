En medio de un conflicto familiar que no da tregua, Mauro Icardi se prepara para regresar a la Argentina con el objetivo de pasar las fiestas junto a sus hijas, Francesca e Isabella. La situación, atravesada por la falta de diálogo con Wanda Nara y por los compromisos deportivos del futbolista en Turquía, debió resolverse finalmente en la Justicia.

Qué definió la Justicia sobre las hijas de Mauro Icardi

En un principio, el acuerdo entre las partes contemplaba que las niñas pasarían Nochebuena y Navidad con su madre, mientras que Año Nuevo quedaría para el padre. Sin embargo, un cambio en el calendario del Galatasaray, que le notificó a Icardi que deberá disputar un partido muy cerca de fin de año, volvió inviable ese esquema y obligó a replantear la organización.

Ante la imposibilidad de llegar a un entendimiento privado, las abogadas del delantero acudieron al juez de familia para solicitar una modificación en el régimen de fiestas. Según informó Paula Varela este jueves 18 de diciembre en Intrusos (América TV), Lara Piro, una de las letradas de Icardi, confirmó que el magistrado resolvió autorizar el “enroque” pedido por el futbolista.

De esta manera, la Justicia determinó que Francesca e Isabella pasarán el 24 y 25 de diciembre con su padre, mientras que el 31 de diciembre y el 1 de enero estarán con Wanda Nara. La decisión se tomó pese a la resistencia de la mediática y en un contexto marcado por la desconfianza y los desacuerdos persistentes entre ambos.

Durante el planteo judicial, incluso se evaluó la posibilidad de que las menores viajaran a un destino neutral para compartir alguna de las celebraciones con su padre, ya que, según se explicó en el programa, Wanda Nara no quiere que las niñas viajen a Estambul por temor a que Icardi intente retenerlas allí.

Finalmente, el juzgado falló a favor del rosarino, priorizando la reorganización solicitada ante sus compromisos laborales. Así, mientras la disputa entre Icardi y Nara continúa escalando en el plano mediático y judicial, las fiestas de fin de año ya tienen un esquema definido por decisión del juez.