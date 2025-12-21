El millonario auto que le regaló Mauro Icardi a la China Suárez por Navidad

La China Suárez disfruta de su nueva vida en Estambul junto a Mauro Icardi. La actriz y el futbolista se instalaron en el país turco y viven a pleno su amor, a pesar de los comentarios negativos que reciben. Los tres hijos de la famosa viven con ellos: Rufina, la que tuvo con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de su relación con Benjamín Vicuña. La ex Casi Ángeles mostró el regalo que le dio su novio.

Desde que se instaló en Estambul, la famosa no duda en compartir cómo es su nueva vida, los paseos que hace, los momentos en su casa y los regalos millonarios que recibe de su pareja. Se sabe que el futbolista no tiene problemas en dar presentes a su novia y a los hijos, ambos comparten en redes sociales, como fue la lujosa decoración navideña que hicieron en su casa.

De igual manera, hace unas semanas la pareja cumplió un año y como sorpresa Icardi le regaló a la actriz un bolso Birkin de Hermés. Ahora, por Navidad, el futbolista le dio un auto de alta gama a su novia con una dedicatoria en el interior del vehículo.

El regalo de Navidad que Mauro Icardi le dio a la China Suárez

La China Suárez mostró la carta escrita que le dejó su pareja al lado de la palanca del auto. Este es un Hongqi E-HS9, un SUV eléctrico premium, que es conocido por ser como un “Rolls-Royce chino”. Su precio va entre los 93.989 hasta los 130.656 euros.

En el volante se ve un duende tejido. Además, le dejó varias bolsas y cajas de la marca Louis Vuitton en una mesa navideña. Esto también tenía una tarjeta manuscrita que decía: “Sr Mauro Icardi y Sra Eugenia Suárez”.

La actriz escribió en sus historias junto a la foto: “teşekkürler” (“gracias” en turco). El futbolista volvió a sorprender a su pareja con millonarios regalos de marcas de lujos.

Algo similar hizo con su expareja Wanda Nara, cuando la sorprendió con un auto Rolls Royce Wraith. Entonces la pareja vivía en Italia.