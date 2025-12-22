Wanda Nara no esperó al rosarino Mauro Icardi y hubo cambios en la entrega de sus hijas: “Tenía que grabar”

El rosarino Mauro Icardi aterrizó en suelo argentino este lunes el mediodía con un objetivo claro: reencontrarse con sus hijas, Francesca e Isabella, para las celebraciones navideñas. El jugador del Galatasaray llegó acompañado por la China Suárez, quien también regresó al país para ver a sus propios hijos. Tras su arribo, todas las miradas se centraron en el encuentro con Wanda Nara en el edificio Chateau Libertador, donde se preveía un clima de alta tensión mediática.

Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi.

Originalmente, el deportista debía retirar a las niñas a las 11 de la mañana, pero las complicaciones en su vuelo le impidieron cumplir con el horario pautado. Esta situación generó un contratiempo en la agenda de Wanda, quien tenía compromisos laborales ineludibles. Sin embargo, lo que inicialmente amenazaba con convertirse en un nuevo escándalo mediático entre la expareja, terminó resolviéndose de una manera inesperada y civilizada a través de sus representantes.

“Wanda no pudo esperar a que llegue Icardi a buscar a sus chicas porque la estaban esperando en el canal para grabar. Pero todo terminó sin problemas, como debe ser, y las nenas ya están con su papá viajando hacia zona norte”, escribió Laura Ubfal a través de su cuenta de X sobre la actitud que tomó. Así, más allá de no esperarlo, decidió irse a las grabaciones de MasterChef pero de todas formas no impidió que el futbolista se reencuentre con sus niñas.

Wanda Nara- Laura Ubfal- La China Suárez.

Qué hizo Wanda Nara al ver que el rosarino Mauro Icardi se demoró para buscar a Francesca e Isabella

Debido a que las grabaciones de MasterChef la esperaban en los estudios de televisión, la conductora decidió no aguardar la llegada del futbolista en el departamento. Según confirmó la periodista Laura Ubfal, la mediática se retiró para cumplir con su trabajo, pero dejó todo organizado para que el padre pudiera llevarse a las menores sin obstáculos. De esta manera, priorizó su actividad profesional sin impedir que se concrete el régimen de visitas acordado para estas Fiestas.

Finalmente, Icardi se presentó en el Chateau Libertador acompañado por su abogada, Elba Marcovecchio, para retirar a las niñas. A pesar de que la madre ya no se encontraba en el domicilio al momento de su llegada, la entrega se realizó de forma fluida y sin inconvenientes. Actualmente, el delantero ya se trasladó hacia su propiedad en la zona de Nordelta, donde pasará los próximos días rodeado de su familia cercana y en un entorno de aparente tranquilidad.