Cómo es y cuánto cuesta el impactante vestido que usó la China Suárez: vale millones y es de marca australiana

Eugenia La China Suárez es una actriz, cantante y modelo argentina que saltó a la fama desde muy chica por sus papeles en las novelas de Cris Morena. La famosa está en ojo público desde que comenzó su relación con Mauro Icardi y toda la polémica que se desató en el pasado entre ellos.

La actriz y el futbolista tuvieron un affaire en el 2021 en París cuando Icardi aún estaba casado con Wanda Nara, esto fue lo que generó el WandaGate que sigue vigente en el presente. En 2024, se separaron y al poco tiempo la China Suárez y el deportista del Galatasaray empezaron su romance que lleva más de un año.

La pareja vive en Estambul, donde queda el club en el que juega el rosarino. Allí también están los tres hijos de la China Suárez: Rufina, la que tuvo con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, los que tuvo con Benjamín Vicuña. Si hay algo que la famosa siempre destacó en su forma de ser es su gusto por la moda y las tendencias del momento.

El vestido de Zimmermann de la China Suárez

A lo largo de los años, la actriz mostró diferentes looks de marcas importantes de la moda del mundo. En esta Navidad, la China Suárez llevó un vestido de la firma Zimmermann.

Cuánto cuesta el vestido de marca extranjera que llevó la China Suárez en Navidad

La actriz suele buscar vestidos y prendas estilo romántico para ocasiones importantes. Este modelo de la marca australiana se llama Rebellion y es delicado, en volados y con estampado floral.

El vestido de Zimmermann de la China Suárez

Está confeccionado con una corsetería clásica que lleva copas con aros y cordones rouleau. Luego desde la cintura cae la falda en capas con volados que le aporta el estilo delicado y romántico.

El vestido de Zimmermann de la China Suárez

Completó el look con unas sandalias de stilettos en marrón y un maquillaje sutil. El vestido forma parte de la colección 2026 de la marca, un símbolo de exclusividad y lujo.

La prenda que eligió la actriz tiene un valor de 2347 dólares en la página de la marca. Lo que sería 3.400.000 pesos argentinos aproximadamente.