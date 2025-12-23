El rosarino Mauro Icardi a River: el posteo de la China Suárez que desató una ola de críticas

El mercado de pases del fútbol argentino atraviesa horas de máxima tensión con un nombre propio en el centro de la escena: Mauro Icardi. Según trascendió recientemente, el atacante rosarino habría mantenido un encuentro formal y reservado con la dirigencia de River Plate para manifestar su deseo de regresar al país. La reunión, que habría tenido lugar en una oficina privada en Puerto Madero, disparó las alarmas tanto en Núñez como en Rosario, ante la posibilidad de que el goleador del Galatasaray decida dar el gran salto de retorno a la Liga Profesional por motivos familiares y deportivos.

Icardi y La China. Foto: captura pantalla

Sin embargo, lo que parecía ser una negociación silenciosa estalló en el mundo digital. Tras circular versiones que indicaban que la vuelta de Icardi dependía de un “visto bueno” de su pareja, la China Suárez utilizó su cuenta oficial en X (antes Twitter) para realizar un descargo que no cayó nada bien entre los fanáticos. “¿Que yo ‘di el ok’ para qué? Jajaja. No me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo”, disparó la actriz en un posteo que rápidamente se volvió viral.

La China en X

Los detalles de Pablo Calvari y la furia de los usuarios en redes

De acuerdo a la información brindada por el periodista Pablo Calvari, el delantero rosarino tendría la firme intención de vestir la camiseta de River, priorizando el desafío futbolístico por sobre su millonario contrato en Europa. No obstante, la reacción de los hinchas ante los dichos de Suárez fue inmediata y despiadada. A la actriz “le llovieron las críticas” con comentarios de alto calibre que recordaron escándalos del pasado: “Ella no se mete en nada... salvo en matrimonios” o “La tikita no se mete en la carrera de su pareja, pero preguntenle si se mete en matrimonios”, dispararon algunos usuarios.

Otros usuarios, con un tono más vinculado a la interna de la información, sugirieron que la actriz podría estar equivocada sobre el origen de los trascendidos, señalando que “La china piensa q el rumor lo inventó Wanda Nara pero en realidad todo es obra de Frabigol”.

Por ahora, el futuro del goleador rosarino sigue siendo un enigma. Lo que comenzó como una reunión clave en Buenos Aires se ha transformado en una novela que combina fútbol, contratos millonarios y una feroz exposición mediática que divide aguas entre los seguidores.