El mundo del fútbol argentino se encuentra revolucionado ante una noticia que podría sacudir el próximo mercado de pases. Según trascendió en las últimas horas, se habría producido un encuentro formal entre el entorno de Mauro Icardi y la cúpula dirigencial de River Plate. El delantero, que actualmente se desempeña en el fútbol turco, estaría buscando un cambio de aire que lo traiga de regreso al país por motivos que combinan lo profesional con lo personal.

Mauro y La China.

La reunión habría tenido lugar en una oficina privada ubicada en el exclusivo barrio de Puerto Madero, lejos de las miradas curiosas del Estadio Monumental. En dicho cónclave, Icardi le habría expresado directamente a Stéfano Di Carlo, presidente del Club Atlético River Plate, su firme intención de sumarse. Lo más llamativo del ofrecimiento sería la postura del jugador respecto a su salario, el cual pasaría a un segundo plano con tal de facilitar su llegada.

Los detalles revelados por el periodista Pablo Calvari sobre el posible pase

De acuerdo a la información brindada por el periodista Pablo Calvari, el delantero habría dejado en claro que su prioridad absoluta es jugar en River. Sin embargo, la operación no resultaría sencilla desde lo contractual, ya que el atacante todavía tiene un vínculo vigente con el Galatasaray de Turquía hasta junio de 2026. Esto obligaría a la dirigencia millonaria a sentarse a negociar una salida o un préstamo con el club europeo para destrabar la situación en el corto plazo.

Mauro Icardi - Stéfano Di Carlo

La decisión final estaría ahora en manos de la comisión directiva riverplatense. Tras escuchar las pretensiones y el entusiasmo del futbolista, los dirigentes habrían pedido unos días para analizar la viabilidad financiera y deportiva del fichaje. Se espera que en el transcurso de la semana haya una respuesta formal, la cual marcaría el inicio de una de las novelas más importantes del verano en el fútbol local.

Un factor determinante en esta posible vuelta al país sería el visto bueno de su entorno familiar. Según las versiones que circulan, su pareja, la China Suárez, ya habría manifestado su total acuerdo con la idea de retornar a la Argentina. El deseo de la actriz de reasentarse en Buenos Aires funcionaría como el motor principal para que Icardi presione por su salida de Estambul, buscando estabilidad para su círculo íntimo.

De concretarse, el arribo de Icardi representaría un salto de calidad jerárquico para el plantel, aunque por ahora todo se mantiene en el terreno de las posibilidades. Los hinchas permanecen expectantes ante lo que podría ser el regreso de una figura internacional al campeonato.